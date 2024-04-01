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鋒面影響帶來雨水！台南主要水庫「不無小補」 清明連假還有降雨機會

中央社／ 台南1日電
南部地區受鋒面通過影響降雨機率提高，經濟部水利署昨天在曾文水庫與甲仙攔河堰實施人工增雨，今天都出現降雨，甲仙攔河堰水位上升，啟動越域引水至南化水庫蓄存，不無小補。圖為曾文水庫。聯合報資料照／記者魯永明 攝影
南部地區受鋒面通過影響降雨機率提高，經濟部水利署昨天在曾文水庫與甲仙攔河堰實施人工增雨，今天都出現降雨，甲仙攔河堰水位上升，啟動越域引水至南化水庫蓄存，不無小補。圖為曾文水庫。聯合報資料照／記者魯永明 攝影

南部地區受鋒面通過影響降雨機率提高，經濟部水利署昨天在曾文水庫與甲仙攔河堰實施人工增雨，今天都出現降雨，甲仙攔河堰水位上升，啟動越域引水至南化水庫蓄存，不無小補。

經濟部水利署南區水資源分署副分署長林玉祥告訴中央社記者，昨天分別於曾文水庫與旗山溪甲仙攔河堰進行人工增雨作業，曾文水庫集水區昨天降雨量約1.5毫米，今天至下午4時為止約15.2毫米，旗山溪上游也有降雨，因此今天上午啟動甲仙攔河堰越域引水，進入南化水庫蓄存。

林玉祥表示，雖然這波累積降雨量不算多，但對水庫蓄水仍不無小補，依台大氣象團隊預估，清明連假期間可能還有機會降雨，將視天候條件適時進行人工增雨作業。

南水分署下午4時觀測資料顯示，曾文水庫今天累積降雨量15.2毫米，蓄水量2億1716萬立方公尺，蓄水率43.02%；烏山頭水庫今天累積降雨量25.5毫米，蓄水量6284萬立方公尺，蓄水率80.08%；南化水庫今天累積降雨量38.5毫米，蓄水量3352萬立方公尺，蓄水率37.5%，3座主要水庫合計蓄水量與昨天相較呈現微幅下降。

南化水庫 曾文水庫集水區 水利署 水資源 雨量

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