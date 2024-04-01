「山林島嶼」首映 嘉義縣鄒族部落特色搭配林鐵、推動國際觀光

嘉義縣文化觀光局今天舉辦「山林島嶼」首映發布會，邀鄒族部落領袖、產業達人、觀光業者及電影、時尚圈名人共襄盛舉。縣長翁章梁表示，嘉義的觀光元素，鄒族是媲美阿里山最純粹的美，9個部落各有特色，加上今年阿里山林鐵將全線通車，要將嘉義縣觀光邁向國際。

文觀局表示，為歡慶「山林島嶼」榮獲全球短片影展最佳旅遊片獎，搭配此波宣傳，偕同縣內部落特色業者推出4至6月期間限定優惠，超過10種方案及9條推薦套裝行程，喝咖啡吃美食、文化輕體驗或深度體驗行程，都有專屬優惠。

翁章梁表示，嘉義的觀光元素，鄒族是媲美阿里山最純粹的美，阿里山的9部落各有特色，有文化、體驗、生態、美食以及特色住宿，今年阿里山鐵道將全線通車，阿里山林鐵不只是交通工具、是文化也是體驗，這就是到嘉義觀光旅遊最有趣之處。

文觀局表示，鄒族玩法相當多元，親子半日遊推薦逐鹿部落體驗餵鹿感受鄒族文化、輕旅1日遊推薦樂野部落喝冠軍咖啡感受皮雕文化、優遊吧斯鄒族文化園區體驗歌舞展演或是山美達娜伊谷體驗漁獵文化。

文化深度2日遊可以到來吉部落手作山豬工藝、達邦特富野感受大社文化、里佳部落走訪山海圳古道、新美部落體驗獵人營又或是茶山部落一訪天神取火神話，更多鄒族旅遊資訊，只要加入LINE好友「@chiayitravel」，就能馬上出發；更多觀光活動資訊可鎖定「慢遊嘉義」臉書粉絲專頁及文觀局官網查詢。