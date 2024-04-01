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官、學、研、醫強強聯手 雲林打造高齡健康國家隊

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
國衛院長司徒惠康（左二）、雲林縣長張麗善（左三）、雲林科技大學校長楊能舒（右一）及台大醫院雲林分院長馬惠明（左一）今天簽署「雲林高齡健康智慧整合」合作協議書。記者陳雅玲／攝影
國衛院長司徒惠康（左二）、雲林縣長張麗善（左三）、雲林科技大學校長楊能舒（右一）及台大醫院雲林分院長馬惠明（左一）今天簽署「雲林高齡健康智慧整合」合作協議書。記者陳雅玲／攝影

雲林人口老化嚴重，國衛院、雲林縣府、雲林科技大學及台大醫院雲林分院今天簽署雲林高齡健康智慧整合合作協議書，將由官、學、研、醫合作，結合醫療、智慧科技等資源，將雲林打造為高齡示範場域，作為未來衛福政策改善依據。

國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心經雲林縣府、立委劉建國全力爭取，落腳雲林虎尾，預計明年完工，相關研究人員已進駐雲林推動多項高齡健康計畫，研究中心執行長許志成說，計畫涵蓋長輩常見問題，包括慢性病、行動功能、骨鬆、肌少症、多重用藥、社會疏離等層面，今官學研醫合作，預計今年將完成16鄉鎮40據點收案，明年擴及雲林20鄉鎮市。

國衛院院長司徒惠康指出，這幾年國衛院了解到高齡已是國安問題，這次透過不同的專業知識與技術整合一起，營造出雲林在地的高齡健康福祉研究中心，希望高齡長者可以真正的健康、活躍，成功老化。

縣長張麗善表示，感謝各界攜手共同為未來高齡者的健康與福祉合作，讓雲林縣長者能在地安養、老化，並得到尊嚴，未來會共同研擬各方面的政策，讓長輩延緩老化並延長壽命。

雲林科技大學2022年得到國衛院的支持，在雲林每一鄉鎮都展開高齡長者的健康服務，包括糖尿病健康識能課程，並運用AI科技有效揪出長者眼部病因、肌少症等，校長楊能舒說，今年有國衛院持續支持，會與縣府、台大醫院到每一鄉鎮做更深入的合作，這是對高齡健康促進非常重要的一步。

台大雲林分院長馬惠明指出，院方很榮幸加入全國高齡醫學和健康福祉的國家隊，有信心在強強聯手下，能讓雲林成為全國的標竿。

國衛院、雲林縣府、雲林科技大學及台大醫院雲林分院今天簽署「雲林高齡健康智慧整合」合作協議書，將由官、學、研、醫合作，結合醫療、智慧科技等資源，將雲林打造為高齡示範場域。記者陳雅玲／攝影
國衛院、雲林縣府、雲林科技大學及台大醫院雲林分院今天簽署「雲林高齡健康智慧整合」合作協議書，將由官、學、研、醫合作，結合醫療、智慧科技等資源，將雲林打造為高齡示範場域。記者陳雅玲／攝影
國衛院長司徒惠康（左二）、雲林縣長張麗善（左三）、雲林科技大學校長楊能舒（右一）及台大醫院雲林分院長馬惠明（左一）今天簽署「雲林高齡健康智慧整合」合作協議書。記者陳雅玲／攝影
國衛院長司徒惠康（左二）、雲林縣長張麗善（左三）、雲林科技大學校長楊能舒（右一）及台大醫院雲林分院長馬惠明（左一）今天簽署「雲林高齡健康智慧整合」合作協議書。記者陳雅玲／攝影

台大醫院 老化 醫學 雲林

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