嘉義縣鄒族觀光影片「山林島嶼」 獲全球短片影展最佳旅遊影片
全球短片影展近期公布各獎項得獎名單，以鄒族為題的嘉縣觀光影片「山林島嶼」獲最佳旅遊影片。文觀局今天舉辦首映，影片持續參加各項海外影展，要讓世界都認識嘉義。
嘉義縣文化觀光局今天在長榮文苑酒店舉辦「山林島嶼」影片首映，邀請影片中鄒族演員走秀，並展示鄒族美食，縣長翁章梁、美國在台協會高雄分處長張子霖等人與會。
文觀局告訴中央社記者，「山林島嶼」以電影視角及時尚感打造鄒族意象，獲得2024全球短片影展（Global Short Film Awards Cannes）最佳旅遊影片。
翁章梁說，「山林島嶼」已陸續參加10處海外影展，要讓世界都認識嘉義。阿里山鄒族9部落各有特色，有豐富的原民文化、自然生態及美食。今年還有一個值得大家期待的亮點，就是阿里山鐵道將在年中全線通車，阿里山林業鐵路不只是一個交通工具、也是文化體驗，是到嘉義觀光旅遊最有趣之處。
張子霖說，看過影片後他一定會來嘉義觀光；台灣是南島語族的發源地，影片獲獎證明台灣在世界舞台有很重要的文化影響力。
「山林島嶼」導演胡兆鈞表示，影片拍攝準備期約半年左右，拍這部影片遇到最大的困難，是如何將每個部落的特點都融入影片中。
文觀局表示，搭配「山林島嶼」短片放送，鄒族部落4月至6月期間推出超過10種優惠方案及9條套裝行程，可滿足遊客喝咖啡、吃美食的文化輕體驗或者深度旅遊行程。歡迎上「慢遊嘉義」臉書（facebook）粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網搜尋觀光資訊、觀看「山林島嶼」短片。
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