快訊

台北漢來「島語自助餐」疑食物中毒 一家6口用餐後上吐下瀉

00940投資人別灰心 尾盤神秘大戶狂敲逾百筆「499張買單」

找到了！花蓮六順山「輕裝女山友」失聯5天 躲樹根喝水挺過來

嘉義縣鄒族觀光影片「山林島嶼」 獲全球短片影展最佳旅遊影片

中央社／ 嘉義縣1日電
2024全球短片影展近期公布各獎項得獎名單，以鄒族為題的嘉義縣觀光影片「山林島嶼」獲得最佳旅遊影片，演員1日出席由文化觀光局舉辦的首映會。中央社
2024全球短片影展近期公布各獎項得獎名單，以鄒族為題的嘉義縣觀光影片「山林島嶼」獲得最佳旅遊影片，演員1日出席由文化觀光局舉辦的首映會。中央社

全球短片影展近期公布各獎項得獎名單，以鄒族為題的嘉縣觀光影片「山林島嶼」獲最佳旅遊影片。文觀局今天舉辦首映，影片持續參加各項海外影展，要讓世界都認識嘉義

嘉義縣文化觀光局今天在長榮文苑酒店舉辦「山林島嶼」影片首映，邀請影片中鄒族演員走秀，並展示鄒族美食，縣長翁章梁、美國在台協會高雄分處長張子霖等人與會。

文觀局告訴中央社記者，「山林島嶼」以電影視角及時尚感打造鄒族意象，獲得2024全球短片影展（Global Short Film Awards Cannes）最佳旅遊影片。

翁章梁說，「山林島嶼」已陸續參加10處海外影展，要讓世界都認識嘉義。阿里山鄒族9部落各有特色，有豐富的原民文化、自然生態及美食。今年還有一個值得大家期待的亮點，就是阿里山鐵道將在年中全線通車，阿里山林業鐵路不只是一個交通工具、也是文化體驗，是到嘉義觀光旅遊最有趣之處。

張子霖說，看過影片後他一定會來嘉義觀光；台灣是南島語族的發源地，影片獲獎證明台灣在世界舞台有很重要的文化影響力。

「山林島嶼」導演胡兆鈞表示，影片拍攝準備期約半年左右，拍這部影片遇到最大的困難，是如何將每個部落的特點都融入影片中。

文觀局表示，搭配「山林島嶼」短片放送，鄒族部落4月至6月期間推出超過10種優惠方案及9條套裝行程，可滿足遊客喝咖啡、吃美食的文化輕體驗或者深度旅遊行程。歡迎上「慢遊嘉義」臉書（facebook）粉絲專頁及嘉義縣文化觀光局官網搜尋觀光資訊、觀看「山林島嶼」短片。

嘉義 影片 觀光局 鄒族 阿里山

延伸閱讀

嘉縣忠和社區賣公益便當 盈餘助村內艱困家庭

嘉義縣溪口公園打造「鵪鶉」溜滑梯 力拚暑假完工開放

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 綠營議員疑：為何不等新閣揆公布？

台積電嘉科封裝廠每日用水需3.3萬公噸 翁章梁曝來源

相關新聞

今晨大雨狂炸台南！麻豆2小時下60毫米、南化10分鐘降雨31毫米

中央氣象署預報，台南今天清晨多個行政區有大雷雨，市長黃偉哲昨晚即指示水利局進駐抽水站，並超前部署各項防汛整備措施。麻豆區...

傳統武術面臨凋零危機 出奇招要靠「這」吸引年輕人

雲林西螺七崁武術聞名全台，近年面臨老拳師凋零及傳承問題，典亮慈善基金會、西螺七崁武術文化基金會、藝青會聯手，將於4月6日...

嘉義縣鄒族觀光影片「山林島嶼」 獲全球短片影展最佳旅遊影片

全球短片影展近期公布各獎項得獎名單，以鄒族為題的嘉縣觀光影片「山林島嶼」獲最佳旅遊影片。文觀局今天舉辦首映，影片持續參加...

官、學、研、醫強強聯手 雲林打造高齡健康國家隊

雲林人口老化嚴重，國衛院、雲林縣府、雲林科技大學及台大醫院雲林分院今天簽署雲林高齡健康智慧整合合作協議書，將由官、學、研...

又要建養雞場！嘉義新港鄉海瀛村自救連署抗議 村民訴苦：吃飯得配雞屎味

嘉義縣新港鄉海瀛村將新建養雞場，鄰近大潭、西庒、海瀛村民今天群起拉白布條抗議，村內已有多座養雞場，平時門窗上都有雞毛，吃...

雲林高鐵兩條客運接駁路線 暫由統聯接手不影響旅運

高鐵雲林站客運接駁今天起略作調整，台西通往高鐵站的台西客運接駁車，今起暫由統聯班車接手接駁旅運，這是繼去年底雲林客運斗六...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。