今晨大雨狂炸台南！麻豆2小時下60毫米、南化10分鐘降雨31毫米

中央氣象署預報，台南今天清晨多個行政區有大雷雨，市長黃偉哲昨晚即指示水利局進駐抽水站，並超前部署各項防汛整備措施。麻豆區今早狂風暴雨，2小時下60毫米，當地里長表示，雖然降雨強度大，但抽水站在凌晨大雨後即開始運作，地方未傳出災情。

台南市政府指出，麻豆區今天凌晨大約有連續2小時的強降雨，累積降雨量約超過60毫米，埤頭里長李開通說，雖然降雨強度大，但抽水站在凌晨大雨後即開始運作，發揮很大的功能，地方並未傳出災情，而這一波降雨對農民種植的文旦等作物有很大的幫助，也希望對於水庫水情能有助益。

由於對流雲系影響持續，黃偉哲提醒，近期天氣不穩定，有發生局部大雨、雷擊、強陣風的機率，指示水利局派員進駐各個抽水站，確保抽水站能隨時因應天氣情況，及時抽排水，避免地方積淹水，也提醒市民朋友出門記得攜帶雨具，並注意行車安全。

水利局表示，經查有幾處短暫積水情形，不影響車輛及用路人通行，且降雨趨緩後，迅速退水。截至早上8時20分止，最大累積雨量為北門區74毫米、鹽水區69毫米、大內區68.5毫米；最大10分鐘雨量為南化區31.0毫米、官田區30.0毫米、大內區27.5毫米；期間計有華宗抽水站等8座抽水站啟動抽水，抽水量約為7.5萬噸。