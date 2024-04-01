又要建養雞場！嘉義新港鄉海瀛村自救連署抗議 村民訴苦：吃飯得配雞屎味

嘉義縣新港鄉海瀛村將新建養雞場，鄰近大潭、西庒、海瀛村民今天群起拉白布條抗議，村內已有多座養雞場，平時門窗上都有雞毛，吃飯還得配雞屎味，不願再新設養雞場。鄉長葉孟龍說，依法受理業者申請，將一起連署向縣府要求讓養雞場停工並遷移他址。

民代林嘉慶說，村民一開始不知道要蓋養雞場，直到看見動工追問才知道，吹北風會影響整個大潭村，許多家戶現在冷氣、窗戶都有雞毛，晚上也受臭味影響，憂心若這一場養雞場通過，再來就會有更多養雞場接踵而來，將自力救濟，拒絕水泥車等大車進入村莊。

謝姓村民說，他在大潭村開設汽車保養廠，平時需將大門全部打開，深受鄰近養雞場異味影響，養雞都是別人賺錢，卻要他吃飯配雞屎味。鄰近農地何姓地主說，一片良田中赫然長出一間養雞場，影響周圍農作物，合法卻不合理，農牧應分開，一定抗議到底。

鄉長葉孟龍說，依法受理業者申請，公所目前已新訂養雞場申設辦法，去年6月1日起要取得鄰地地主同意、告知村長，且簽署防抗議切結書，但這場是在新訂辦法前核定申請，所以無法依新訂辦法限制，將提供連署書讓村民連署，由縣府協調業者停工並遷移他址。

議員林秀琴說，養雞場新建地點在大潭村北邊，大潭、西庒、海瀛村民都反對新建養雞場，趁現在業者還沒投入太多成本，盼公所、縣府和業者協調停工，遷移他處。議員林岱杰說，應重新審核建築執照，檢討養雞場管線設置，依放流水標準檢視環境汙染程度。

葉孟龍說，公所依法受理核發建築執照，還有使用執照尚未核發，業者還需拿到縣府核發畜牧登記證，才可正式購買雞隻飼養，距離正式開始飼養還有一段時間，希望在清明連假前蒐集所有連署書。議員黃啟豪說，希望大家盡量簽署連署書，給縣府壓力讓業者遷移。