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雲林高鐵兩條客運接駁路線 暫由統聯接手不影響旅運

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
高鐵客運接駁今起略作調整，原由台西客運負責的台西線接駁班車，今天起改由統聯客運暫時接手，統聯公司也在高鐵站牌張貼「換手」公告。記者蔡維斌／攝影
高鐵客運接駁今起略作調整，原由台西客運負責的台西線接駁班車，今天起改由統聯客運暫時接手，統聯公司也在高鐵站牌張貼「換手」公告。記者蔡維斌／攝影

高鐵雲林站客運接駁今天起略作調整，台西通往高鐵站的台西客運接駁車，今起暫由統聯班車接手接駁旅運，這是繼去年底雲林客運斗六線的接駁路線，因公司改組停止營運改由統聯暫時接手的第2條接駁路線，縣府工務交通處指出，整個接駁旅運不受影響，需要乘坐的旅客仍按原有站牌搭乘統聯班車。

高鐵雲林站接駁車分別由台西客運、雲林客運、統聯等客運公司，分別開往斗六、斗南、虎尾、北港、台西、麥寮等路線，方便偏遠地區民眾搭乘高鐵，去年底雲林客運公司，因母公司改組停止雲林客運的營運，致開往斗六、莿桐的接駁線無以為繼，經協調委由統聯公司暫時接手代運。

最近交通單位在網路公告，今起負責高鐵台西線接駁編號0701的台西客運暫停行駛，改由統聯公司編號1666的客運班車接手代替行駛該路線，引起民眾關注，尤其台西地區人口老化位處偏遠，搭乘率雖不高，但對服務偏鄉老人搭高鐵也屬必要。

縣府工務交通處長汪令堯指出，台西線因契約到期，在尚未重新招標之前，由統聯班車暫時代替營運，包括斗六線、台西線兩條路將在近期內會重新辦理招標，民眾不必擔心，台西線和斗六線只是暫時改由統聯接駁，洽途所有招呼站牌及時間表都沒變動，不會影響乘客旅運，請大家放心。

高鐵雲林站台西線接駁改由統聯公司接手，路線和停靠站都沒改變，請民眾安心搭乘。記者蔡維斌／翻攝
高鐵雲林站台西線接駁改由統聯公司接手，路線和停靠站都沒改變，請民眾安心搭乘。記者蔡維斌／翻攝
高鐵客運接駁今起略作調整，原由台西客運負責的台西線接駁班車，今天起改由統聯客運暫時接手。記者蔡維斌／攝影
高鐵客運接駁今起略作調整，原由台西客運負責的台西線接駁班車，今天起改由統聯客運暫時接手。記者蔡維斌／攝影
高鐵客運接駁今起略作調整，原由台西客運負責的台西線接駁班車，今天起改由統聯客運暫時接手，統聯公司也在高鐵站牌張貼「換手」公告。記者蔡維斌／攝影
高鐵客運接駁今起略作調整，原由台西客運負責的台西線接駁班車，今天起改由統聯客運暫時接手，統聯公司也在高鐵站牌張貼「換手」公告。記者蔡維斌／攝影
高鐵雲林站台西線接駁改由統聯公司接手，路線和停靠站及時間都沒改變，請民眾安心搭乘。記者蔡維斌／翻攝
高鐵雲林站台西線接駁改由統聯公司接手，路線和停靠站及時間都沒改變，請民眾安心搭乘。記者蔡維斌／翻攝

統聯 雲林 高鐵

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