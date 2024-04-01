嘉市照顧浪浪婦人為救愛犬溺斃 浪貓開放認養

嘉義市長期飼養流浪貓狗的楊姓婦人日前為救落入蘭潭溢流道集水區的愛犬，不幸溺斃；楊婦丈夫因只能繼續照顧浪犬，所以透過友人在臉書PO文，開放善心人士認養可愛的貓咪。

楊婦丈夫劉姓男子今天告訴中央社記者表示，與妻子無私照顧流浪犬貓，已逾20年，3月29日因需帶母親至醫院看診，暫留妻子1人照顧數十隻的犬貓，當天1隻流浪狗亂跑而跌落蘭潭溢流道的集水區。

劉男指出，妻子發現想直接下水搶救，當時鄰居勸阻不要貿然下水，責任心強的妻子仍執意下水，不料才剛下水妻子的腳一打滑，就跌落集水區，鄰居見狀，欲撿取樹枝救援已來不及。

檢警表示，1名年約40歲女子去年8月16日凌晨，獨自至蘭潭散步，不慎跌落溢流道，並拉著溢流道旁水管呼救，當時是住在附近的楊婦聽到呼救聲報案，消防人員並順利將人救上岸。

劉男說，妻子聽到有人呼救都立即要救人了，看見所飼養的愛犬落水，當然會心急下水搶救。

劉男表示，平時飼養流浪貓狗都有分工，浪貓都是妻子在照顧，因自己還要照顧近70隻的流浪犬，因此有10多隻的貓咪，需要善心人士認養，在施打預防針及結紮後，認養的民眾就可以領養回家。

劉男指出，已將貓咪開放認養的訊息，透過友人張貼在臉書（Facebook）的社群「嘉義綠豆大小事」，欲認養民眾也可直接聯繫嘉義市的珍愛動物醫院，讓這些貓咪能再次感受到家的溫暖。