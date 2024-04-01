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紅球現身成大未來館 平行展帶觀眾看門道

中央社／ 記者楊思瑞台南1日電
紅球台南歷史街區策展行動31日移展台南公園念慈亭，充氣後在南側臨湖處亮相，吸引許多旅客湧入，拍照留念。中央社
紅球台南歷史街區策展行動31日移展台南公園念慈亭，充氣後在南側臨湖處亮相，吸引許多旅客湧入，拍照留念。中央社

紅球台南歷史街區策展行動今天移展國立成功大學未來館，成大同步舉辦「紅球台南RedBall Tainan」平行展，深入介紹紅球台南策展過程，以及台南水文地貌400多年來變化。

美國藝術家波希克（Kurt Perschke）發起「紅球計畫」，29日起連續10天在台南不同景點出現，今天移展到成功大學未來館，在館前2樓階梯上方入口處現身，與前3天一樣吸引大批民眾湧入，館前廣場不時有人駐足拍照，策展團隊在現場規劃參觀動線，分批開放民眾登上階梯，與紅球近距離接觸。

成大配合紅球台南藝術行動規劃平行展，3月27日起展出至4月10日，今天舉辦開幕儀式，波希克與紅球台南歷史街區策展行動策展人黃若珣、台南市文化局長謝仕淵等人出席參與。

成大助理副校長吳秉聲致詞表示，成大從1931年創校以來，與城市、國家發展密不可分，此次成大紅球平行展提供紅球台南完整行動論述，以及城市空間歷史發展，希望參與紅球活動的觀眾能一起重新認識台南、探索台南。

成大博物館提供資料指出，在成大未來館2樓舉辦的紅球平行展涵蓋4大單元，從歷史街區及古流域介紹切入，論述歷史街區為何出現，以及各街區不同特色，再介紹紅球計畫緣起、展出地點及藝術家理念，並集結策展團隊與藝術家訪談影片，讓民眾更了解行動精神與內涵。

黃若珣表示，紅球台南進行前3天，看到許多民眾熱情支持，不少人雖久居台南，但也已很久沒有走進紅球出現的歷史街區，除了勾起大家的記憶，也重新引燃居民對這座城市的熱情，希望有更多人把握此次展出機會，跟著紅球腳步走訪不同地點。

波希克說，這幾天發現台灣觀眾相當熱情，原本希望活動不要有任何管制措施，讓大家自由參觀，但觀眾人數超乎預期，不得不尊重策展團隊建議，在現場規劃排隊動線，以維持較佳參觀品質，很感謝大家支持，觀眾的熱情也讓他留下深刻印象。

台南 成大 觀眾

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