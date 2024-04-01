快訊

4月新制一次看！升息、電價調漲 什麼都變貴了只有這類人開心

德國大麻合法化上路：開放使用娛樂性大麻，但國內輿論兩極

馬英九啟程訪陸 盼傳遞台灣人民愛好和平心聲

聽新聞
test
0:00 / 0:00

南市言論自由日 多元面相體現民主價值

中央社／ 台南1日電
台南市政府25日在永華市政中心前舉辦2024年台南市言論自由日活動宣傳記者會，總統府資政葉菊蘭（右）與台南市長黃偉哲（左）出席。（台南市政府提供）中央社
台南市政府25日在永華市政中心前舉辦2024年台南市言論自由日活動宣傳記者會，總統府資政葉菊蘭（右）與台南市長黃偉哲（左）出席。（台南市政府提供）中央社

今年台南言論自由日以「我主張－新世代的自由」為主題，紀念鄭南榕爭取100%言論自由精神。主展區今起在文創園區星巴克前的裝置攝影展，透過街頭設展加深接觸廣度與深度。

今年台南市言論自由日系列活動自3月25日至4月底透過線上與實體裝置展覽、演唱會等形式，紀念鄭南榕爭取100%言論自由精神。主展區規劃在台南文創園區星巴克前的裝置攝影展，展期從今天起到月底。

台南市民政局今天新聞稿表示，攝影展展現1980～1989戒嚴前後民主前輩街頭爭取自由身影，以多幅歷史照片組成。以邱萬興、宋隆泉、謝三泰、張芳聞、潘小俠、張龍僑6位攝影師作品呈現為主，吸睛且風格獨樹裝置加裝燈管裝置，白天夜晚觀賞各呈現不同風格。

裝置背面以攝影展策展論述，以及鄭南榕延伸的台灣民主大事記呈現，提供民眾漸進理解民主發展進程，並了解言論自由起源與當時影響的政策與抗爭。讓民眾透過鏡頭前歷史，感受舊時代氛圍，感受追求自由民主的勇氣。

另外，裝置攝影展右側戶外裝置空間設置微型影展（空間約容納2～4人）。讓民眾觀賞完攝影展可至鄰近區域延伸瀏覽言論自由日深度資訊影片。推薦片單為鄭南榕基金會的「焚IMMOLATION」，全片反思台灣持續爭取自由運動，實踐人民主權、轉型正義等課題，期以延伸閱讀、提供民眾對言論自由日另一深度探索。

7日在台南文化創意產業園區舉辦「為自由而唱」演唱會，以音樂創作傳唱不同世代的自由價值。其他活動包括透過線上專文、podcast、KOL支持影片、在地店家聯名等跨界合作等多元展現言論自由價值形式，讓新世代台灣人理解言論自由日相關重要事件歷史足跡。

台南 言論自由日

延伸閱讀

星巴克第2杯半價！南高屏限定 憑TPASS月票爽喝1個月

南市新增1登革熱境外病例 4月1日起查獲陽性孳生源即開罰

南高屏門市4月限定 持高雄TPASS到星巴克第2杯半價

紅球藏校園！南市立人國小把校園變兒童節遊樂場

相關新聞

逛夜市也減廢 9月前每月第一周自備餐具送折價券、抽獎券

台南市政府環保局今天起與大益夜市管委會及攤商合作推減廢，今天起到9月每月第一周的星期六(4/6、5/4、6/1、7/6、...

財損交通事故資料 台南市民以「自然人憑證」在家申請

台南市民即日起要申請財損交通事故（A3類道路交通事故）資料，在家就以可透過「自然人憑證」上台南市政府警察局全球資訊網線上...

學生兒童節參觀縣政府 當場立志願：要當縣長

兒童節將至，雲林縣斗六保長國小學生票選兒童節想要校外教學，並由學生共同決定參訪地點，今天校方帶領全校一百多位師生校外教學...

南市言論自由日 多元面相體現民主價值

今年台南市言論自由日以「我主張－新世代的自由」為主題，紀念鄭南榕爭取100%言論自由精神。主展區今起在文創園區星巴克前的...

嘉市首處楔型標線 視覺道路縮減降速

嘉義市芳安路道路南興國中大門口前近來出現橫向塊狀標線，令用路人不明白這是什麼標線？市府交通處說明，這是嘉義市首座「楔型標...

南大附小醃西瓜綿大腸桿菌零檢出 提案宣傳好滋味助瓜農

南大附小彩虹斑馬團隊以「在阿嬤的古早味加點科學」為主題，入圍灃食教育基金會「灃食夢想計畫—夢想食驗事」。師生自製的薄鹽西...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。