嘉市首處楔型標線 視覺道路縮減降速
嘉義市芳安路道路南興國中大門口前近來出現橫向塊狀標線，令用路人不明白這是什麼標線？市府交通處說明，這是嘉義市首座「楔型標線」，行經這標線時會讓駕駛人視覺上以為車道縮減，不自覺降低行車速度。如果成效不錯，未來將在學校、高齡化社區、轉彎路段，及人潮較多的無號誌路口畫設。
日前嘉義市芳安路道路重新刨鋪後，在南興國中大門口前出現橫向塊狀標線，許多第一次看這標線不明白是什麼作用？市府交通處表示，這是引用日本道路上「楔型標線」，劃設垂直的標線，讓駕駛人視覺感受車道縮減，以降低行車速度，行經這些標線的駕駛人應減速慢行，注意前方路況，確保行車安全。
市府工務處在這路段道路AC刨鋪，交通處重新規畫標線，透過雙黃線改為槽化分向線，進行車道瘦身，調整縮小原車道寬度，並新設嘉義市第一處「楔型標線」，視覺感受車道縮減，以降低來往車輛行車速度，提升行人與學生安全。
經過說明，路過的王姓駕駛表示，行經該路口確實是會有車道縮減的感覺，不由自主，就會降低車速。
市府交通處表示，今年度開始推行「楔型標線」，未來將規劃在學校、高齡化社區、轉彎路段，及人潮較多的無號誌路口，也將結合畫設「30」速限標字，降低車速，推動交通寧靜區，保護行人安全。
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