聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市文財殿慈善會 扶助金送暖215家庭

聯合報／ 記者李宗祐／嘉義報導
慈善會工作人員將生活扶助金及民生物資分送予脆弱家庭。圖／嘉義市政府提供
慈善會工作人員將生活扶助金及民生物資分送予脆弱家庭。圖／嘉義市政府提供

成立16年的嘉義市文財殿附屬文通慈善會與市府有不少弱勢救助合作，首度推展脆弱家庭生活扶助計畫，提供脆弱家庭每戶生活扶助金6000元、民生物資，昨天辦捐贈活動；今年總計全市215戶受惠，市府社會處長李思賢說，市府社工也與慈善會成員分享訪視技巧，盼未來協助、增加發掘有社福需求的家戶。

李思賢指出，依衛福部公告，依6面向包括家庭經濟陷困、家庭支持系統變化、家庭關係衝突或疏離、兒少發展不利處境、家庭成員有不利處境、因個人生活適應困難，評估符合其中兩項便能列入脆弱家庭，嘉市總計300多戶，秉持資源不重複、也避免社福依賴，此次挑選最需要的來補助。

李思賢也說，不只扶助計畫，辦研習講座，社工督導對文通慈善會成員講解做家戶訪視時，可從哪些狀況判斷存在問題、社會福利服務中心具有的資源等，提供脆弱家庭更周延關懷與照顧。

文通慈善會昨於文財殿將生活扶助金、民生物資分送脆弱家庭，會長魏任伶表示，提供實質的經濟協助外，也創造更多對話空間及資源連結的可能性；2020年至2023年間，慈善會急難救助補助共2537人次，總計補助1842萬8375元。

嘉義 社工 衛福部

延伸閱讀

嘉義市文財殿慈善會送暖 215戶脆弱家庭受惠

中央地方攜手出資6千萬元 嘉市幸福幼兒園重建動土

響應4月2日台灣社工日 市長黃敏惠送上「800元額度幸福券」

響應台灣社工日！黃敏惠感恩社工辛勞送「幸福兌換券」

相關新聞

商港疏濬惹禍？台南牡蠣大量死亡

台南曾文溪以南養殖的牡蠣正值採收期，但許多蚵農發現死亡率高，嚴重的更是全軍覆沒，有蚵農質疑與商港疏濬有關，並抱怨因位於安...

嘉市文財殿慈善會 扶助金送暖215家庭

成立16年的嘉義市文財殿附屬文通慈善會與市府有不少弱勢救助合作，首度推展脆弱家庭生活扶助計畫，提供脆弱家庭每戶生活扶助金...

台南蘆竹溝、三寮灣之美 寫入「誌村鑑」

台南沿海不少在地獨特產業，成大團隊田野調查走訪北門區三寮灣因應高鹽分土地發展出的蔥田，及蘆竹溝潟湖內的蚵棚和其他養殖業等...

摩天輪、採礦車…雲林虎尾農博公園變樂園

雲林虎尾鎮農博公園搖身變成兒童樂園，縣府引進雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、採礦火車、海盜船等遊樂設施，舉辦大型兒童嘉年華會...

廣角鏡／台南寶光聖堂 300棵花旗木盛開

「泰國櫻花」花旗木正盛開，台南南化區一貫道玉山寶光聖堂15年前引進栽種，園區33公頃現有8公頃種300多棵花旗木，炸開一...

「誌村鑑」更在地 台南北門蘆竹溝及三寮灣重新被看見

台南市沿海北門區蘆竹溝、三灣寮以養蚵、紅蔥頭產業著稱，成大團隊歷經4年走訪，近日經出版社以村里為單元，出版蘆竹溝、三灣寮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。