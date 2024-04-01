嘉市文財殿慈善會 扶助金送暖215家庭

成立16年的嘉義市文財殿附屬文通慈善會與市府有不少弱勢救助合作，首度推展脆弱家庭生活扶助計畫，提供脆弱家庭每戶生活扶助金6000元、民生物資，昨天辦捐贈活動；今年總計全市215戶受惠，市府社會處長李思賢說，市府社工也與慈善會成員分享訪視技巧，盼未來協助、增加發掘有社福需求的家戶。

李思賢指出，依衛福部公告，依6面向包括家庭經濟陷困、家庭支持系統變化、家庭關係衝突或疏離、兒少發展不利處境、家庭成員有不利處境、因個人生活適應困難，評估符合其中兩項便能列入脆弱家庭，嘉市總計300多戶，秉持資源不重複、也避免社福依賴，此次挑選最需要的來補助。

李思賢也說，不只扶助計畫，辦研習講座，社工督導對文通慈善會成員講解做家戶訪視時，可從哪些狀況判斷存在問題、社會福利服務中心具有的資源等，提供脆弱家庭更周延關懷與照顧。

文通慈善會昨於文財殿將生活扶助金、民生物資分送脆弱家庭，會長魏任伶表示，提供實質的經濟協助外，也創造更多對話空間及資源連結的可能性；2020年至2023年間，慈善會急難救助補助共2537人次，總計補助1842萬8375元。