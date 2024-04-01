台南蘆竹溝、三寮灣之美 寫入「誌村鑑」

台南沿海不少在地獨特產業，成大團隊田野調查走訪北門區三寮灣因應高鹽分土地發展出的蔥田，及蘆竹溝潟湖內的蚵棚和其他養殖業等，還有兩庄共同面對光電板議題，近日出版「誌村鑑」。作者之一成大歷史學系副教授謝仕淵也是現任文化局長，他說，民眾對鄉村生活有一套刻板印象，希望激起對地方特色的關注。

蘆竹溝、三寮灣行政區域為北門三光里及部分慈安里，因省道台61線分隔兩地，年輕一輩大都外出，成大團隊田野調查4年，書中披露許多外人不知的在地文化。

書中提及，當地信仰中心三寮灣東隆宮、蘆竹溝西天宮，除是庄內大小事仲裁與管理單位，還掌管廟埕擺攤，並以投幣式「放送頭」供攤商廣播買賣資訊和官方政令宣導事宜，甚至北門潟湖出海口3個鰻苗捕撈權區，幾十年來都由兩宮共同主辦招標。

書中也寫入許多獨特人與物，有為學童料理數十年的學校廚工阿嬤、造王船的木工師傅、由越南海港小鎮嫁到同樣靠海村落的新住民開特色早餐店等，呈現偏遠漁村不為人知的生活韌性。

該書以蘆竹溝、三寮灣雙封面呈現，近日引起不少人討論，蘆竹溝農漁永續發展協會理事長邱永仁前天出席新書發表會，感性地說曾對家鄉負面誤解而逃離，經過社會洗禮回鄉，也希望讓外界看到不一樣的蘆竹溝。

謝仕淵指出，民眾常帶著特定視角觀看地方，對鄉村生活有刻板印象，限縮觀察與重新認識地方的可能性，希望藉此探索各地村里故事價值。