聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南蘆竹溝、三寮灣之美 寫入「誌村鑑」

聯合報／ 記者謝進盛／台南報導
成大團隊走訪蘆竹溝、三寮灣，出版「誌村鑑」。圖／蘆竹溝農漁永續發展協會提供
成大團隊走訪蘆竹溝、三寮灣，出版「誌村鑑」。圖／蘆竹溝農漁永續發展協會提供

台南沿海不少在地獨特產業，成大團隊田野調查走訪北門區三寮灣因應高鹽分土地發展出的蔥田，及蘆竹溝潟湖內的蚵棚和其他養殖業等，還有兩庄共同面對光電板議題，近日出版「誌村鑑」。作者之一成大歷史學系副教授謝仕淵也是現任文化局長，他說，民眾對鄉村生活有一套刻板印象，希望激起對地方特色的關注。

蘆竹溝、三寮灣行政區域為北門三光里及部分慈安里，因省道台61線分隔兩地，年輕一輩大都外出，成大團隊田野調查4年，書中披露許多外人不知的在地文化。

書中提及，當地信仰中心三寮灣東隆宮、蘆竹溝西天宮，除是庄內大小事仲裁與管理單位，還掌管廟埕擺攤，並以投幣式「放送頭」供攤商廣播買賣資訊和官方政令宣導事宜，甚至北門潟湖出海口3個鰻苗捕撈權區，幾十年來都由兩宮共同主辦招標。

書中也寫入許多獨特人與物，有為學童料理數十年的學校廚工阿嬤、造王船的木工師傅、由越南海港小鎮嫁到同樣靠海村落的新住民開特色早餐店等，呈現偏遠漁村不為人知的生活韌性。

該書以蘆竹溝、三寮灣雙封面呈現，近日引起不少人討論，蘆竹溝農漁永續發展協會理事長邱永仁前天出席新書發表會，感性地說曾對家鄉負面誤解而逃離，經過社會洗禮回鄉，也希望讓外界看到不一樣的蘆竹溝。

謝仕淵指出，民眾常帶著特定視角觀看地方，對鄉村生活有刻板印象，限縮觀察與重新認識地方的可能性，希望藉此探索各地村里故事價值。

北門 成大 潟湖 王船 蚵棚

延伸閱讀

「誌村鑑」更在地 台南北門蘆竹溝及三寮灣重新被看見

台南鴿笭文化季起跑 傳承農村民俗活動

台灣燈會高鐵燈區光環境工程 奪法國設計獎金獎

紅球計畫到台南 南市文化局搶先曝光4處展場

相關新聞

商港疏濬惹禍？台南牡蠣大量死亡

台南曾文溪以南養殖的牡蠣正值採收期，但許多蚵農發現死亡率高，嚴重的更是全軍覆沒，有蚵農質疑與商港疏濬有關，並抱怨因位於安...

嘉市文財殿慈善會 扶助金送暖215家庭

成立16年的嘉義市文財殿附屬文通慈善會與市府有不少弱勢救助合作，首度推展脆弱家庭生活扶助計畫，提供脆弱家庭每戶生活扶助金...

台南蘆竹溝、三寮灣之美 寫入「誌村鑑」

台南沿海不少在地獨特產業，成大團隊田野調查走訪北門區三寮灣因應高鹽分土地發展出的蔥田，及蘆竹溝潟湖內的蚵棚和其他養殖業等...

摩天輪、採礦車…雲林虎尾農博公園變樂園

雲林虎尾鎮農博公園搖身變成兒童樂園，縣府引進雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、採礦火車、海盜船等遊樂設施，舉辦大型兒童嘉年華會...

廣角鏡／台南寶光聖堂 300棵花旗木盛開

「泰國櫻花」花旗木正盛開，台南南化區一貫道玉山寶光聖堂15年前引進栽種，園區33公頃現有8公頃種300多棵花旗木，炸開一...

「誌村鑑」更在地 台南北門蘆竹溝及三寮灣重新被看見

台南市沿海北門區蘆竹溝、三灣寮以養蚵、紅蔥頭產業著稱，成大團隊歷經4年走訪，近日經出版社以村里為單元，出版蘆竹溝、三灣寮...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。