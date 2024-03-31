「誌村鑑」更在地 台南北門蘆竹溝及三寮灣重新被看見
台南市沿海北門區蘆竹溝、三灣寮以養蚵、紅蔥頭產業著稱，成大團隊歷經4年走訪，近日經出版社以村里為單元，出版蘆竹溝、三灣寮「誌村鑑」，希望讓更在地人文產業風情、特色，被外界「重新」看見。
蘆竹溝、三灣寮行政區域為北門三光里及部分慈安里，因台61線分隔兩地，年輕一輩大都外出，長期人口外流。三寮灣因應高鹽分土地發展出的蔥田，蘆竹溝因北門潟湖純淨水質以養殖出肥美牡蠣聞名，近年來兩地光電板種電議題，屢成話題。
兩地近年因大環境衝擊丕變，成大團隊田野調查，歷經4年走訪當地，近日經出版商出版蘆竹溝、三灣寮「誌村鑑」，全文350多頁，更披露許多外人不知的在地文化。
例如，當地信仰中心三灣寮東隆宮、蘆竹溝西天宮，除是庄內大小事仲裁與管理單位，還掌管廟埕擺攤，並以投幣式「放送頭」供攤商廣播買賣資訊和官方政令宣導事宜；甚至北門潟湖出海口3個鰻苗捕撈權區，幾十年來都由東隆宮、西天宮共同主辦招標。
書中也走訪許多獨特個性的人與物；有經營理髮店的媽媽、為學童料理數十年的學校廚工阿嬤、造王船的木工師傅、由越南海港小鎮嫁到同樣靠海村落的新移民，開特色早餐店等，豐富人生故事，流露鹹鹹海味，讓外界看到偏遠漁村不為人知的生活韌性。
該書以蘆竹溝、三灣寮雙封面呈現，日來在網路吸引不少人討論，昨天更在南市政大書城辦理新書發表會，受邀出席的蘆竹溝農漁永續發展協會理事長邱永仁感性說，曾對家鄉負面誤解而逃離，在經過社會洗禮，重新回到蘆竹溝，連結這片土地人事物，希望讓外界看到不一樣的蘆竹溝。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言