「誌村鑑」更在地 台南北門蘆竹溝及三寮灣重新被看見

台南市沿海北門區蘆竹溝、三灣寮以養蚵、紅蔥頭產業著稱，成大團隊歷經4年走訪，近日經出版社以村里為單元，出版蘆竹溝、三灣寮「誌村鑑」，希望讓更在地人文產業風情、特色，被外界「重新」看見。

蘆竹溝、三灣寮行政區域為北門三光里及部分慈安里，因台61線分隔兩地，年輕一輩大都外出，長期人口外流。三寮灣因應高鹽分土地發展出的蔥田，蘆竹溝因北門潟湖純淨水質以養殖出肥美牡蠣聞名，近年來兩地光電板種電議題，屢成話題。

兩地近年因大環境衝擊丕變，成大團隊田野調查，歷經4年走訪當地，近日經出版商出版蘆竹溝、三灣寮「誌村鑑」，全文350多頁，更披露許多外人不知的在地文化。

例如，當地信仰中心三灣寮東隆宮、蘆竹溝西天宮，除是庄內大小事仲裁與管理單位，還掌管廟埕擺攤，並以投幣式「放送頭」供攤商廣播買賣資訊和官方政令宣導事宜；甚至北門潟湖出海口3個鰻苗捕撈權區，幾十年來都由東隆宮、西天宮共同主辦招標。

書中也走訪許多獨特個性的人與物；有經營理髮店的媽媽、為學童料理數十年的學校廚工阿嬤、造王船的木工師傅、由越南海港小鎮嫁到同樣靠海村落的新移民，開特色早餐店等，豐富人生故事，流露鹹鹹海味，讓外界看到偏遠漁村不為人知的生活韌性。