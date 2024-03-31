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雲林農博公園變身遊樂場 張麗善首度帶小孫女現身同歡

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林縣長張麗善首度帶著小孫女現身走秀，和大家開心玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善首度帶著小孫女現身走秀，和大家開心玩在一起。記者蔡維斌／攝影

雲林縣虎尾農博公園搖身變成兒童樂園，縣府引進雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，舉辦大型兒童嘉年華會吸引上萬民眾參加，縣長張麗首度帶著小孫女現身走秀，與大家同樂，張麗善說，農博公園腹地大，是散步休閒好去處，未來不排除增設遊樂設施，增添親子情趣，成為常態性樂園，吸引更多人每年來過兒童節。

「哇！雲宵飛車」農博公園今天擠滿人潮，到處可見小孩拉著爸爸的手快樂奔跑，一下子旋轉飛車、一下子海盜船，有用不完的精力，又跑又跳，爸爸雖氣喘吁吁卻樂在心裡，連爺爺奶奶也變年輕，滿園笑聲，重頭戲還有寶寶爬爬賽、親子變裝秀接連登場。

一個接一個可愛的小明星出場，來了一個神祕嘉賓，張麗善帶著2歲多的小孫女出場，「嬤孫」巧扮網球明星，首度現身與大家同歡，全場歡呼，張麗善難得帶著小孫女同台，看到心肝寶貝走秀的可愛模樣，笑得開心又燦爛。

張麗善說，感謝教育處精心安排，滙聚小朋友最愛的各種遊樂設施和競賽，還美食市集與玩偶，將農博公園變身遊樂園，她在入口就聽到孩子快樂笑聲，無論是阿公阿嬤帶孫子或是父母陪孩子都開心喜悅，共度精彩的兒童節。

她說，縣民都很期待雲林能有大型遊樂園，農博園區腹地大，交通又方便，縣府會思考引進遊樂設施，規畫建造共融樂園，不僅可散步休憩，也能享受親子歡樂。

今天吸引上萬人進場遊樂，原本預定5點結束應要求延後1小時。教育處長邱孝文表示，縣內各地社教館舍從4月４日到７日包括斗六官邸兒童館有「歡慶同樂繪」；二手玩具屋有「智高積木競賽玩具快閃」；斗南他里霧文化園區「童趣他里霧」；水林黃金蝙蝠館「樂蝠LOVE兒童日」讓大家玩個夠。

雲林縣府把農博公園變為遊樂園開辦兒童嘉年華，讓大家共度歡樂兒童節。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府把農博公園變為遊樂園開辦兒童嘉年華，讓大家共度歡樂兒童節。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善首度帶著小孫女現身走秀，和大家開心玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善首度帶著小孫女現身走秀，和大家開心玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府把農博公園變為遊樂園開辦兒童嘉年華，讓大家共度歡樂兒童節。記者蔡維斌／攝影
雲林縣府把農博公園變為遊樂園開辦兒童嘉年華，讓大家共度歡樂兒童節。記者蔡維斌／攝影
超可愛的寶寶爬爬賽逗得全場大人笑開心。記者蔡維斌／攝影
超可愛的寶寶爬爬賽逗得全場大人笑開心。記者蔡維斌／攝影
雲林農博公園引進各種大型遊樂設施，變身為遊樂園，帶給孩子無限歡樂，記者蔡維斌／攝影
雲林農博公園引進各種大型遊樂設施，變身為遊樂園，帶給孩子無限歡樂，記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也童心未泯，帶起氣球彩帽和孩子開心玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善也童心未泯，帶起氣球彩帽和孩子開心玩在一起。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善首度帶著小孫女現身走秀，嬤孫難得開心玩一起，展現「嬤孫情」。記者蔡維斌／攝影
雲林縣長張麗善首度帶著小孫女現身走秀，嬤孫難得開心玩一起，展現「嬤孫情」。記者蔡維斌／攝影

張麗善 親子 農博 雲林

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