雲林農博公園變身遊樂場 張麗善首度帶小孫女現身同歡

雲林縣虎尾農博公園搖身變成兒童樂園，縣府引進雲霄飛車、摩天輪、旋轉木馬、海盜船等遊樂設施，舉辦大型兒童嘉年華會吸引上萬民眾參加，縣長張麗首度帶著小孫女現身走秀，與大家同樂，張麗善說，農博公園腹地大，是散步休閒好去處，未來不排除增設遊樂設施，增添親子情趣，成為常態性樂園，吸引更多人每年來過兒童節。

「哇！雲宵飛車」農博公園今天擠滿人潮，到處可見小孩拉著爸爸的手快樂奔跑，一下子旋轉飛車、一下子海盜船，有用不完的精力，又跑又跳，爸爸雖氣喘吁吁卻樂在心裡，連爺爺奶奶也變年輕，滿園笑聲，重頭戲還有寶寶爬爬賽、親子變裝秀接連登場。

一個接一個可愛的小明星出場，來了一個神祕嘉賓，張麗善帶著2歲多的小孫女出場，「嬤孫」巧扮網球明星，首度現身與大家同歡，全場歡呼，張麗善難得帶著小孫女同台，看到心肝寶貝走秀的可愛模樣，笑得開心又燦爛。

張麗善說，感謝教育處精心安排，滙聚小朋友最愛的各種遊樂設施和競賽，還美食市集與玩偶，將農博公園變身遊樂園，她在入口就聽到孩子快樂笑聲，無論是阿公阿嬤帶孫子或是父母陪孩子都開心喜悅，共度精彩的兒童節。

她說，縣民都很期待雲林能有大型遊樂園，農博園區腹地大，交通又方便，縣府會思考引進遊樂設施，規畫建造共融樂園，不僅可散步休憩，也能享受親子歡樂。