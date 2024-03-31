嘉義市文財殿慈善會送暖 215戶脆弱家庭受惠
嘉義市文財殿附屬文通慈善會與市府合作推展脆弱家庭生活扶助計畫，提供每戶生活扶助金6000元及民生物資，計有215戶脆弱家庭受惠，總金額129萬元，今天舉行捐贈活動，市府社會處長李思賢致贈感謝狀，現場也安排工作人員將生活扶助金及民生物資分送脆弱家庭。
李思賢說，公部門資源有限，共善永續有賴民間團體齊力，文財殿附屬文通慈善會自2008年成立，秉持「集眾之力、聚少成多、貢獻回饋社會、濟弱扶貧、廣施愛心」的創會宗旨，致力於弱勢族群急難救助、喪葬補助、醫療補助和發放白米、民生用品等，每年辦理冬令救濟暨義剪活動，今年與市府合作脆弱家庭生活扶助計畫，以實際行動改善生活品質，提供溫暖協助，落實消除貧窮的理念。
文通慈善會會長魏任伶表示，2020年至2023年間，慈善會急難救助補助人次計2537人次，共補助1842萬8375元；這次與市府合作，除提供實質的經濟協助，也透過研習講座邀請社工督導介紹社會福利服務中心業務、分享訪視會談技巧，提供脆弱家庭更周延的關懷與照顧。
社會處表示，嘉義市設有東、西2區社會福利服務中心辦理脆弱家庭服務，透過區域劃分，落實福利社區化，社工在第一時間提供民眾近便性、在地化的專業諮詢，並針對脆弱家庭全齡需求，設計多元服務方案，落實社會安全網「以家庭為中心，以社區為基礎」核心價值，擴增家庭服務資源，協助脆弱家庭走出人生困境，民眾如遭逢困境或有社會福利需求可就近洽詢各社福中心，亦可透過社會安全網-關懷e起來進行通報，社工會針對家戶需求分流，提供即時且適切的服務。
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