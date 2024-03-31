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南瀛王船祭掀話題 大甲鎮瀾宮媽祖南下首次賜福
台南安定蘇厝第一代天府真護宮舉辦「甲辰科五朝王醮南瀛王船祭活動」，昨、今兩天熱鬧登場，台中大甲鎮瀾宮媽祖也首度與會成話題，至於壓軸「送王」燒王船，將於4月7日在真護宮前空地登場。
蘇厝第一代天府真護宮為曾文溪流域代天巡狩王爺信仰的發源地之一，供奉著李、池、吳、朱、范五府千歲，每逢牛、龍、羊、狗年舉辦南瀛王船祭，相傳傳承迄今近150年，被列為南市市定民俗。
今年又逢五朝清醮擴大舉辦，香科路線繞行安定、善化、官田、麻豆、下營、柳營及安南區，包括土城正統鹿耳門聖母廟、麻豆代天府、下營上帝廟、全台開基永華宮、大甲鎮瀾宮等30間大廟參與，其中大甲媽大甲鎮瀾宮媽祖更是首度參與，陣頭昨晚6點抵達柳營代天院謁祖請王，吸引許多信眾膜拜，排隊「鑽轎腳」期消災解厄。
柳營區長顏文穗表示，真護宮其開基主神代天巡狩李府千歲的發源祖家為查畝營（今柳營）「遊王會」，每科王船祭除在曾文溪故地請王外，也會到柳營代天院謁祖請王，有其象徵意義，這次大甲鎮瀾宮媽祖更首次來柳營賜福，令人興奮感動。
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