台南牡蠣死亡嚴重水質或病蟲害？ 蚵農懷疑與商港疏濬有關

台南市曾文溪以南養殖的牡蠣在3、4月是採收期，但許多蚵農都發現死亡率高，嚴重的是全軍覆沒，南市區漁會表示，死亡原因是水質影響，還是病蟲害所致，眾說紛紜，水試所已來採水質及檢體做檢驗，4月12日會來說明結果。蚵農懷疑和商港疏濬有關，並抱怨沒漁業權，有損失也無法獲得補助，希望早日讓他們取得漁業權。

台南市安南區、安平區及南區是南市牡蠣主要養殖區，數量也最多，每年從10月放養直到隔年6月，今年養殖8千多棚，其中養殖中蚵約只需2個半月就可收成，若從蚵苗養起約5、6個月，因此3、4月是採收期，其中清明節前是高峰。但今年3月下旬蚵農採收時，發現牡蠣死亡，多個月的心血白費。

蚵農說，隨著物價成本漲，養蚵成本也漲，加上工資，1棚成本約5、6萬，今年損失慘重。黃姓蚵農說，2021、2022年也發生牡蠣死亡情形，但都是養殖2、3個月發生，今年卻是要收成才出現，損失更大。

蚵農表示，多個月來沒下雨，加上安平商港在疏濬，懷疑牡蠣死亡與此有關。台南市區漁會總幹事

林鈺昕說，這此牡蠣死亡情形，最嚴重的是南區，約5成損失；安平區約3成、安南區2成。蚵農受損程度不一，也有較嚴重的，整個死光光；但也有同一區的蚵農沒有損失，已蚵農分享，買來蚵苗後沒有立即放養，而是慢了2、3天，曬曬太陽後放養。

林鈺昕指出，這是蚵農的經驗分享，值得專家研究；日前，水試所已前來採水及採檢體，到底是水質還是病蟲害等原因所致，有待檢驗結果出來才能確認。南市牡蠣產業發展協會理事長陳俊安說，這次牡蠣死亡主要發生在曾文溪以南，又以南區最嚴重，其次是安平，目前安平商港有在疏濬，海底擾動勢必有髒東西浮出來，都會對牡蠣帶來影響，而未來安平跨港大橋興建更令人擔心，應有配套措施，以維護蚵農生計。

蚵農表示國內蚵農幾乎都有漁業權，但安平、南區及安南的蚵農卻無漁業權，不但無法雇工，發生災損也無法獲得補助，經多年爭取港務公司已同意提供近百公頃水域，劃設「區劃漁業權」，期待能快點完成，讓他們有漁業權，災害損失可獲得補助。