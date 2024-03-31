紅球藏校園！南市立人國小把校園變兒童節遊樂場

美國藝術家Kurt Perschke創作的紅球計畫來到台南，立人國小響應並納入課程，並配合兒童節，把幾顆紅球藏在校園角落，讓孩子搜尋，把校園轉化為藝術的遊樂場。校長王全興說，紅球來台南

不只是一場熱鬧的街頭藝術，更意味著國際連結結，每個城市都是藝術的遊樂場、展演場。

王全興說，迎接紅球計畫，該小學生參與接官亭和風神廟兩處紅球出沒地點，孩子們以雙語解說接官亭和風神廟的歷史文化以及建築特色，為尋常風景帶入不同的驚喜，同時激發我們孩子的想像力和美學創作。另外，也讓孩子思考若紅球放在立人國小，全校最想放在哪一個地方？搭配兒童節，學校準備了幾顆紅球藏在校園的角落，讓孩子找尋紅球所在地，讓孩子更了解立人國小歷史建築，探索不知名的校園角落，只要細心的發掘，都可將城市或校園轉化為藝術的遊樂場。

學生蔡宇翔說，參與這次的紅球計畫非常有意義，因為在校內先透過數位科技，模擬紅球降落到立人國小，「好酷」。學生麥沛琳說，真希望紅球能來到立人，和日式巴洛克建築一起合照，留下美好的「立人紅球」回憶。