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日本學者研究 台南水道博物館耐火磚規格與眾不同

中央社／ 台南31日電

台南山上花園水道博物館獲當地耆老捐贈日治時期煙囪建材耐火磚，日本田川市石炭．歷史博物館去年為此派研究員來台交流，並在近日發表論文，揭露水道博物館使用的耐火磚規格特殊。

台南市政府文化局今天透過新聞稿表示，台南水道博物館開園後，致力調查並推廣台灣自來水相關文史、建築、工法，其中當年為了提供電力發電設備，原本有1座高36.3公尺大煙囪，後來因安全因素拆除，目前僅剩煙囪基座。

文化局指出，當地耆老吳子中及吳朝全在拆除過程中收藏4塊耐火磚，在博物館成立後回贈館方，此事經媒體報導，引起日本石炭．歷史博物館關注，去年派研究員福本寬會同台、日雙邊學者，造訪台南水道博物館進行訪查。

文化局指出，福本寬走訪日本及台灣金瓜石遺址、台南水道等多處耐火磚廠及使用地區，經過1年調研整理，完成論文並於日前發表，從產地、形狀、標記等，說明日治時期耐火磚相關資訊。

文化局指出，福本寬調查發現，無論在日本或台灣金瓜石發現的耐火磚，尺寸多為長230、寬114、高65毫米，符合現行日本工業標準（JIS），俗稱東京型類別，但台南水道煙囪使用的三石耐火磚有限公司製造的耐火磚（帶格子），實際尺寸為長222、寬105、高60毫米，規格特殊。

文化局指出，台南水道耐火磚中由帝國陶瓷公司所製造，上面有陽刻及陰刻有BIZEN INBE字樣，由於當時一般以陰刻公司名稱為識別，研判出現陽刻是誤製，但後來仍使用為煙囪建材，成為少見錯誤產品仍然使用於建築案例，可能因日本產耐火磚運到台灣運輸成本較高，為免浪費所致。

市長黃偉哲透過新聞稿指出，台南水道博物館是國內眾多水道設施中唯一國定古蹟，完整記錄從日治時期迄今自來水供水歷程，1922年完工啟用後，讓台南躋身現代化都市，今年喜迎台南400，欣見館藏能為歷史紀錄做出貢獻，也將以此為基礎持續強化學術國際交流。

博物館 台南 日本

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