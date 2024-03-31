台南市區最大立體停車場 今天啟用

台南市區停車一位難求，位在永華市政中心旁的正生公園(體3)地下停車場，是市中心最大的立體停車場，工期卻嚴重落後，交通局允諾3月底開放，終於「壓線達標」，今天上午8點先啟用地下一樓262席汽車格，至4月底前試營運提供免費停車。

此外，停車場地下二樓及地面層共融式公園，則延到5月才開放。

交通局長王銘德表示，為盡速提供民眾停車空間，正生公園地下停車場採分段開放使用，地下一樓停車場因地面層公園部分工程尚在施作，僅先開放中華西路二段車行出入口供車輛進出，行人出入口暫先開放A區無障礙電梯及樓梯，出場後可前往台南市議會、永華市政中心、永華國民運動中心。

地下二樓315席停車設施及地面層共融式公園景觀植栽與各項設施，預計5月底整體完成後再開放，同時一併開放美學街汽車出入口及停車場內B、C、D區行人出入口。

市長黃偉哲表示，正生公園(體3)地下停車場位在中西區及安平區交通核心區域，能緩解民眾停車需求，會要求交通局加快後續完工腳步，讓正生公園盡快全面開放。

台南市共獲中央核定11座前瞻立體停車場，正生公園地下停車場是繼西門健康立體停車場、水萍塭地下停車場後，第3座開放使用的前瞻立體停車場。

今年還有北區成德里停4、東區青年路停E8、東區文化中心停E5及永康區成功里立體停車場等5座立體停車場陸續啟用，約提供1400席車位；另南區誠品與碳佐麻里園區年底將啟用。市府已盤點新興國中旁兩塊國有地，約再提供200席停車位，解決公共停車需求。