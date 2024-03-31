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荔枝、龍眼結果率不佳 嘉縣救助

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
氣候異常，荔枝及龍眼樹無法順利開花結果，嘉義縣損失達天然災害救助標準。記者魯永明／攝影
氣候異常，荔枝及龍眼樹無法順利開花結果，嘉義縣損失達天然災害救助標準。記者魯永明／攝影

入冬至今氣候異常，中南部荔枝、龍眼樹無法順利開花結果，嘉義縣政府農業處完成勘災，荔枝、龍眼樹損失約3成，達天然災害救助標準，報農業部公告受理農民申報災情；農業部嘉義農業試驗分所種的荔枝樹也難逃氣候影響，今年結果率也不佳。

嘉義農試分所研究員兼園藝系主任張哲瑋說，荔枝是夏季盛產水果，台灣約種1萬2800餘公頃，主要分布新竹以南，年產值17億元以上，荔枝產期5月至7月中旬，由南往北順移，黑葉品種占全部面積9成。但氣候忽冷忽熱，開花不正常，花穗帶葉比例高，影響結果。

縣府統計，全縣荔枝925公頃，各公所目前回報受害272公頃，損害程度31%，換算無收穫面積約84公頃，損失金額1469萬4000元；全縣龍眼1054公頃，回報受害225公頃，損害程度31%，換算無收穫面積約69公頃，損失金額783萬1000元。

農業處日前邀台南區農改場農糧署及公所組勘災小組，勘查荔枝及龍眼受害情形，因2月高溫導致花芽及花器分化不良，綜合評估已達天然災害救助標準。縣府將等公所資料回報完成，盡速報農業部公告現金救助。果農嘆，荔枝前幾年發生荔枝椿象病蟲害減產，沒想到防治病蟲害有成，今年卻遇上氣候異常。

嘉義 荔枝椿象 農改場 農業部 農糧署

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