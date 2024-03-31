防登革熱反撲 南市、嘉縣戰「疫」再起

台南本土登革熱去年逾2萬例，44人死亡，是2015年以來高峰，本月6日才宣告解除112年本土登革熱流行區，衛生局發現誘卵桶監測指數平均陽性率又小幅上升，恐疫情再燒，宣布4月起查獲陽性孳生源就罰鍰3千元至1萬5千元，市民抱怨宣布到開罰才一周，全無緩衝期太倉卒。衛生局指今年元月起就宣導，時序進入梅雨季，加強孳清才能保障民眾安全，嘉義縣也宣布跟進。

台南去年登革熱奪走44人生命，民眾聞「蚊」色變，一連串噴藥防治更惹民怨，今年2月3日再出現1例本土個案，監測31天無新增，衛生局本月6日才宣布解除熱區，監測指數平均陽性率仍自5.84%緩升到6.43%，擔心梅雨將到，積水容器會孳生病媒蚊，昨啟動定點醫師監測計畫，區公所也聯合誓師，4月1日起查獲陽性容器就開罰。

嘉義縣衛生局今年祭出防治登革熱鐵手腕，4月1日起積水容器檢出陽性就會開罰。圖／嘉義縣政府提供

民眾批，登革熱噴藥噩夢剛結束，防治工作又開始，感覺整年都在對抗蚊子，且23日宣布才1周多時間就要開罰，太過倉卒。台南衛生局指今年初就公告1至3月是防治宣導期，梅雨將屆，稍有疏忽，登革熱恐一觸即發，「查獲陽性孳生源開罰，是依傳染病防治法規定」。目前東南國家正值登革熱好發期，防治須阻絕於境外。

雲林縣去年也是登革熱熱區，今年家戶布氏指數皆2級以下，暫無流行風險，但衛生局表示已請國衛院評估在雲林設病媒蚊誘卵桶監測，縣府每月也跨局處會議，進行防疫整備。嘉義縣日前飆高溫39度，衛生局加強防治力度，宣布4月起查獲陽性孳生源也要罰，規避或拒絕防疫工作更罰6萬到30萬元，衛生局近期聯合稽查校園、市場等高風險區，至3月22日開出66張改善單，議員詹琬蓁提醒進居家消毒要更謹慎，免招惹民怨。

高雄今年有2例境外移入病例、122例國內本土個案，預估入夏後疫情嚴峻，衛生局已訂定「阻絕境外邊境檢疫」4大行動專案提前防疫，除加強移工入境快篩、基層診所整合式醫療照護；亦透過科技防疫，嚴防登革熱再起。