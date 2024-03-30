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立委林俊憲跨區溪北辦童樂會 多名議員巧合都穿同款背心

聯合報／ 記者莊曜聰／台南即時報導
立委林俊憲服務處「跨區」到新營南瀛綠都心公園舉辦親子活動，林俊憲到場與小朋友互動。記者莊曜聰／攝影
立委林俊憲服務處「跨區」到新營南瀛綠都心公園舉辦親子活動，林俊憲到場與小朋友互動。記者莊曜聰／攝影

下周是兒童節連假，立法委員林俊憲今天下午「跨區」到新營南瀛綠都心公園舉辦「台南最好 童LOVE會」，有魔術秀、氣墊遊戲、泡泡Party，吸引近千人到場同樂，林俊憲被視為民進黨下屆台南市長人選之一，在地同黨議員不約而同穿上同款背心出席，意在言表。

這場活動由立委林俊憲服務處主辦，其中充氣式的氣墊遊戲區人氣最旺，孩子們奔跑放電，舞台魔術秀表演也吸引不少目光。林俊憲說，小朋友都是未來的國家棟樑，提供優質休閒活動是應該做的，明天在東區南紡購物中心還有一場，日後會持續針對兒童議題，爭取更多福利政策與地方建設，與市民一起照顧下一代。

在地市議員李宗翰、王宣貿、沈家鳳及市區的周嘉韋都出席，大家巧合都穿著同款寫有「林俊憲」聯名服務團隊背心，留下想像空間。林俊憲近期頻跑溪北地區，是否為市長選戰鋪路，他笑回，台南溪北本來就有老朋友，有邀請參加活動都會參與，對於爭取地方建設更有幫助。

立委林俊憲服務處「跨區」到新營南瀛綠都心公園舉辦親子活動，林俊憲到場與小朋友互動。記者莊曜聰／攝影
立委林俊憲服務處「跨區」到新營南瀛綠都心公園舉辦親子活動，林俊憲到場與小朋友互動。記者莊曜聰／攝影
立委林俊憲服務處「跨區」到新營南瀛綠都心公園舉辦親子活動，多位在地議員穿上同款背心相挺。記者莊曜聰／攝影
立委林俊憲服務處「跨區」到新營南瀛綠都心公園舉辦親子活動，多位在地議員穿上同款背心相挺。記者莊曜聰／攝影
立委林俊憲說，溪北地區有不少好朋友，有活動都會邀請，多跑多考察對政策推動有幫助。記者莊曜聰／攝影
立委林俊憲說，溪北地區有不少好朋友，有活動都會邀請，多跑多考察對政策推動有幫助。記者莊曜聰／攝影

台南 林俊憲 議員

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