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第6間宮廟博物館！「保生大帝信仰重鎮」台南學甲慈濟宮獲認證

中央社／ 台南30日電
台南市政府今天宣布，學甲慈濟宮成為台南市第6間宮廟博物館認證的宮廟。示意圖／慈濟宮提供
台南市政府今天宣布，學甲慈濟宮成為台南市第6間宮廟博物館認證的宮廟。示意圖／慈濟宮提供

台南市政府今天宣布，學甲慈濟宮成為台南市第6間宮廟博物館認證的宮廟，前5間分別是台灣首廟天壇、南鯤鯓代天府、三寮灣東隆宮、大觀音亭暨祀典興濟宮、台灣府城隍廟。

台南市文化資產管理處今天發布新聞稿指出，台南是眾神之都、千廟之城，宮廟是最佳傳統工藝博物館；學甲慈濟宮則是台灣保生大帝信仰重鎮、學甲十三庄信仰中心。

文資處表示，學甲慈濟宮傳統工藝經典之作精彩豐碩，保有「台灣交趾陶第1人」葉王的交趾陶舊作，1980年代廟宇修建時卸下，保存於廟旁葉王交趾陶文化館。

此外，廟內也有日治時期和洪坤福並稱「南何北洪」的剪粘匠師何金龍作品；另在三川殿門楣上，栩栩如生的魚、蝦、螃蟹和魚簍等水族木雕，由人稱「水欽師」的泉州派鑿花大師蘇水欽創作。

國家重要民俗「學甲上白礁」，今年適逢每4年一科的香科年，同時遇上「台南400」文化盛會，「咱鬥陣來去上白礁」特展也在天仁工商開展，展期至4月21日，透過「國家重要民俗－學甲上白礁」、「藝閣與文武陣頭」及「宮廟博物館」等3大主題內容展示，讓人認識國家重要民俗。

台南市政府2022年啟動「宮廟博物館計畫」，邀請14間廟宇試行，經過2年培力輔導，如今有6間宮廟認證，市府今年將擴大辦理，也歡迎宮廟提出申請加入宮廟博物館行列。

交趾陶 博物館 台南

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