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捐血活動出奇招！名車展示、旅行社辦講座 賞車、觀光一網打盡

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影

台中捐血中心AB型血液庫存僅5.8天，低於安全庫存量7天，雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，上午即募集近200袋熱血。

土庫驛可可莊園是當地熱門觀光景點，董事長陳盈豪與土庫同濟會合作，今舉辦捐血活動，現場準備義式冰淇淋、貢丸、保溫瓶、包裝米、龍眼蜂蜜、古早味蛋糕等，平均每位捐血者可獲5款精美禮品。

為吸引民眾捐血，陳盈豪利用莊園觀光優勢，又找來名車車廠現場展示最新6款新車，並邀請旅行社舉辦免費旅遊講座，提供歐洲精選路線、運動主題旅遊等資訊，果然吸引不少民眾捐血，上午就募集近200袋熱血。

雲林捐血站企劃陳家綺表示，台中捐血中心目前血液庫存量8.7天，其中A型9.7天、B型9.7天、O型7.8天，AB型5.8天低於安全庫存量是7天。

雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影
雲林縣土庫驛可可莊園與土庫同濟會今舉辦捐血活動，為吸引民眾踴躍出門捐血，找來名車車廠及旅行社合作，現場展示多輛新款名車，並有旅行社推薦出遊行程，不少民眾全家出動捐血，兼賞車觀光，記者陳雅玲／攝影

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