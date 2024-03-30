防登革熱4月1日起積水容器有陽性孳生源開罰 嘉義縣跟進

南部持續爆發登革熱確診案例，今年已累計超過200例，嘉義日前飆高溫39度，嘉義縣衛生局加強登革熱防治力度，跟進宣布，4月1日起查獲積水容器有陽性孳生源者，將處3千到1萬5千元罰鍰，規避或拒絕防疫工作開罰6萬到30萬元，民眾盼新規定上路後，降低登革熱風險。

衛生局指出，近期加強宣導防治登革熱，聯合稽查社區、校園、市場、空屋空戶、外籍移工宿舍等高風險區域，截至3月22日已開立66張改善單；4月1日起將加強防疫力度，一旦查獲陽性積水容器將依傳染病防治法開罰3千至1萬5千元，拒絕配合則處6萬元到30萬元罰鍰。

衛生局長趙紋華說，去年嘉義縣登革熱本土確定病例241例，是歷年來最高，雖今年尚未傳出相關病例，但截至3月25日全台本土確診累計223例，不可掉以輕心，將持續加強巡檢避免孳生，也提醒有症狀可至78家公費NS1快篩試劑配置點，早期發現、及時處置。

民眾指出，嘉義縣日前飆高溫39度，一下子從冬天變成夏天，憂心近期再有登革熱出現，建立嚴格裁罰機制非常好，能讓大家更重視防治登革熱，自發做好家戶防護措施、加強清消，也希望衛生局要探究各鄉鎮地理環境，擬定更加治標治本的方法，一起杜絕登革熱發生。