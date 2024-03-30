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壓線達標！台南市區最大「正生公園」地下停車場明啟用

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市中西區正生公園(體三)地下停車場規畫有綠能停車區。圖／交通局提供
台南市中西區正生公園(體三)地下停車場規畫有綠能停車區。圖／交通局提供

台南市區停車一位難求，位在永華市政中心旁的中西區「體3地下停車場」，兼具停車及公園需求，工期卻嚴重落後，交通局允諾在3月底開放，終於「壓線」達成目標。交通局訂於3月31日上午8時優先開放地下一樓262格汽車格位供民眾使用，以緩解清明連假期間迫切的停車需求，至4月底前提供試營運免費停車，5月1日起開始實施停車收費。

台南市民引頸期盼的中西區正生公園(體三)地下停車場，共有577席汽車位及34席機車位，地面層是共融式運動公園；交通局長王銘德表示，為了盡速提供民眾更多停車空間，正生公園(體三)地下停車場採分段完工開放使用，地下一樓停車場262格汽車格將於3月31日上午8時優先開放使用。

因應地面層公園部分工項尚在施作，僅優先開放中華西路二段車行出入口(2進1出)供車輛進出，停車場內行人出入口僅優先開放A區無障礙電梯及樓梯，出場後前往中華西路二段方向(可前往台南市議會、永華市政中心、永華國民運動中心)。

另地下二樓315格停車設施及地面層共融式公園景觀植栽與各項設施，預計於5月底整體完成後全面開放市民使用，同時將再一併開放美學街汽車出入口及停車場內B、C、D區行人出入口。

交通局說，後續將督促廠商加速改善地下二樓停車設施驗收缺失及完成地面層共融式公園各項設施，預計於5月底全面開放市民使用；正生公園(體三)地下停車場是繼西門健康立體停車場、水萍塭地下停車場後，第3座開放使用的前瞻立體停車場。

市長黃偉哲表示，位處中西區及安平區交通核心區域的正生公園(體三)地下停車場優先開放地下一樓停車格供民眾使用，能緩解民眾的停車需求，他也會要求交通局加快後續的完工腳步，讓正生公園盡快全面開放啟用。

正生公園(體三)地下停車場兼具停車及綠地公園休憩與遊戲功能，後續將由專業營運業者導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，進而提升停車場使用效益與服務品質，營造智慧與便捷的停車環境。

台南市政府積極規劃擴大停車供給，中央核定11座前瞻立體停車場新建工程經費補助，立體停車場遍布6個行政區，預計於2027年全數完成後，可提供3328席小客車與1926席機車停車空間；目前有西門健康立體停車場、水萍塭公園地下停車場2座已啟用，今年陸續包括中西區體3地下停車場、北區成德里停4立體停車場、東區青年路停E8立體多目標停車場、東區文化中心停E5立體停車場及永康區成功里立體停車場等啟用5座立體停車場，。

另因應南區誠品與碳佐麻里園區年底將啟用，交通局已盤點新興國中旁兩塊國有地，約可再提供200席停車位，解決公共停車需求及公有地被占用。

千呼萬喚，台南市中西區正生公園(體三)地下停車場，明天上午先開放地下一樓262格汽車格位。記者吳淑玲／攝影
千呼萬喚，台南市中西區正生公園(體三)地下停車場，明天上午先開放地下一樓262格汽車格位。記者吳淑玲／攝影
台南市中西區正生公園(體三)地下停車場入口斜坡。圖／交通局提供
台南市中西區正生公園(體三)地下停車場入口斜坡。圖／交通局提供
台南市中西區正生公園(體三)地下停車場入口。圖／交通局提供
台南市中西區正生公園(體三)地下停車場入口。圖／交通局提供

停車場 台南 車位 黃偉哲

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