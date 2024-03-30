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嘉義水上溪東公園 將設紙飛機觀景台

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣水上鄉溪東公園將打造新的紙飛機觀景平台。示意圖。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣水上鄉溪東公園將打造新的紙飛機觀景平台。示意圖。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣水上鄉忠和村的溪東公園缺乏管理、雜草叢生，縣府今年斥資428萬元重新規畫，增設紙飛機景觀平台、山砲平台等，預計6月就可完工啟用，縣長翁章梁昨天視察工程進度，地方反映公園露天樓梯是磁磚鋪面，下雨易濕滑，建設處回應，將增加摩擦係數或止滑條。

翁章梁說，溪東公園在忠和村辦公室後方，小山坡地形位處制高點，早期被稱為204高地，向下俯瞰風景相當優美，空間氛圍也很令人放鬆，是許多居民休憩場所，也會借給國軍教召申請紮營，盼透過重新修建、轉型，讓更多人到公園散步，增加公共空間使用率。

建設處指出，溪東公園面積約5600平方公尺，設計元素加入部隊營地、山砲等，並在既有的瞭望平台位置新設紙飛機意象景觀平台，不只強化公園主題性，更增設扶手確保民眾眺望時的安全，也會修繕既有涼亭及座椅，改善步道鋪面、新增照明LED燈等。

忠和村長張順興希望增加夜間照明設備，讓公園平時可使用至晚上10點，另因公園階梯是磁磚鋪面，下雨可能會滑，盼增加止滑功能。建設處表示，將在步道入口、景觀平台、山砲平台等地設置照明設施，並加強階梯防滑。

嘉義 翁章梁

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