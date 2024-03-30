聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉市幸福幼兒園 校舍重建動土

聯合報／ 記者魯永明／嘉義報導
嘉義市立幸福幼兒園兼社區教保資源中心重建工程動土，師生開心慶祝。圖／嘉市府提供
嘉義市立幸福幼兒園兼社區教保資源中心重建工程動土，師生開心慶祝。圖／嘉市府提供

嘉義市立幸福幼兒園志勤樓校舍，歷經3年3次興建完工，教育部核定辦理耐震補強工程，決標後遭2016年2月6日高雄美濃地震受損，市府決定拆除重建，向財團法人賑災基金會提報重建計畫，中央地方攜手共同出資逾6千萬元，昨天上午市長黃敏惠、議長陳姿妏、政務委員兼賑災基金會董事長張景森開心動土，預定2025年6月完工啟用，兼做社區教保資源中心。

志勤樓校舍1985起3年分3次完成興建，因震災影響建築結構安全，專家多次會勘建議拆除，市府評估後拆除重建，向賑災基金會提報重建計畫獲補助4000多萬元，市府出資2000多萬元，興建5間教室、1間辦公室、4間廁所及地下防空避難室。

明年校舍落成，將設社區教保資源中心及學前特殊教育服務據點，提供鄰近地區家長幼兒教保諮詢、圖書及教具借閱，辦理親子共學活動，強化特殊需求幼兒家庭支持系統，增進家庭功能發展，發展幼兒身心潛能。

黃敏惠感謝賑災基金會金援，請託張景森協助推動十大旗艦計畫，其中「文化新絲路」彰顯嘉市阿里山入口門戶，期望「大阿里山軸帶百年躍升建設計畫」多挹注嘉市，並實踐鐵路高架化中央全額負擔，早日實現輕軌，將水上機場升級優化，讓嘉市成為台灣新都心。

張景森說，賑災基金會協助許多件金額龐大災後重建工程，幸福幼兒園校舍重建讓他感到最「幸福」，感謝市長意見，中央會繼續與地方共同努力。

幼兒園 張景森 阿里山

延伸閱讀

中央地方攜手出資6千萬元 嘉市幸福幼兒園重建動土

響應4月2日台灣社工日 市長黃敏惠送上「800元額度幸福券」

響應台灣社工日！黃敏惠感恩社工辛勞送「幸福兌換券」

民眾黨嘉義黨部成立黃敏惠也道賀 柯文哲：未來在台灣各地布點

相關新聞

大型雞場擬進駐 台南將軍居民抗議

台南市自治條例規範新設置畜牧設施距離聚落至少要400公尺，有業者計畫在將軍區玉山里設大型養雞場，準備飼養10萬隻肉雞，近...

台南防登革熱再起 醫定點監測

台南去年本土登革熱疫情超過2萬例，是2015年來高峰，2月3日僅出現1例本土病例，經31天監測沒新增，6日宣告「解除11...

嘉市幸福幼兒園 校舍重建動土

嘉義市立幸福幼兒園志勤樓校舍，歷經3年3次興建完工，教育部核定辦理耐震補強工程，決標後遭2016年2月6日高雄美濃地震受...

嘉義水上溪東公園 將設紙飛機觀景台

嘉義縣水上鄉忠和村的溪東公園缺乏管理、雜草叢生，縣府今年斥資428萬元重新規畫，增設紙飛機景觀平台、山砲平台等，預計6月...

雲林北港老火車頭暫放戶外 鐵道迷不捨

雲林多年來一直保存在北港糖廠的329號蒸汽機關車（蒸汽火車頭），1934年由日本車輛製造株式會社製造，是早年北港糖廠主力...

砸14億元解決國1新營交流道塞車 市道172線復興段將拓寬

中山高新營交流道周邊上下班時段車流壅塞，未來除增設高架匝道分流改善外，也要提升平面道路量能，高速公路下方市道172線新營...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。