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雲林北港老火車頭暫放戶外 鐵道迷不捨

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林報導
原存放在北港糖廠公園90年歷史的329號老火車頭，被發現移至虎尾糖廠，引起火車迷關切。記者蔡維斌／攝影
原存放在北港糖廠公園90年歷史的329號老火車頭，被發現移至虎尾糖廠，引起火車迷關切。記者蔡維斌／攝影

雲林多年來一直保存在北港糖廠的329號蒸汽機關車（蒸汽火車頭），1934年由日本車輛製造株式會社製造，是早年北港糖廠主力火車頭，退役後收藏在糖廠大眾公園，最近鐵道迷發現火車頭不見，原來被移往虎尾糖廠，但沒有遮雨棚，風吹日曬，部分外觀已生鏽，虎尾糖廠說，因廠內道路工程施工才移往虎尾暫存，待道路完工就送回。

北港糖廠保存90年歷史蒸汽火車頭，早年是運甘蔗及砂糖主力火車頭，這輛編號329蒸汽機關車由日本車輛製造株式會社製造，退役後，糖廠重新上漆整修，在糖廠大眾公園火車棚展示，是民眾共同記憶及打卡景點。

最近民眾發現老火車頭不見，掀起網友熱議，指「兒時記憶被毀了」、「北港糖廠才要轉型文化園區，重要火車頭卻不見」，鐵道迷四方尋找才在虎尾廠外找到老火車頭，對老火車頭沒車棚保護，任由風吹雨打，十分不捨。

北港地方文史工作者、成大博物館副研究員蔡侑樺說，329號火車頭早年承載製糖運輸，可能也曾是客運小火車火車頭，除往返斗南、北港與嘉義間，還是早年北港朝天宮進香團到北港進香的交通運輸工具，台糖網路曾報導「媽祖出巡與糖鐵不解之緣」，顯示火車頭對北港有獨特歷史意義，希望台糖重視，盡速讓329火車頭送返北港糖廠。

虎尾糖廠說，目前北港糖廠展開市地重劃，許多園區和道路工程積極展開，為避免火車頭受損，去年7月花10餘萬元移至虎尾糖廠，同時將整修北港糖廠列為歷史建物蒸汽機車庫，完工後會將329火車頭整理得漂漂亮亮，風光移回，讓火車頭故事永留北港。

北港朝天宮 博物館 文史工作者 火車 糖鐵 鐵道迷

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