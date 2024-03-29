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不是惡搞古蹟啦！紅球台南首站為何選「接官亭」？內藏近3百年前歷史典故

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南紅球計畫第一站在「接官亭」就成功引起話題。圖／台南市政府提供
台南紅球計畫第一站在「接官亭」就成功引起話題。圖／台南市政府提供

紅球台南計畫今天正式開跑！紅球首站出現在中西區的風神廟接官亭，針對有很多人關心紅球是否會破壞到古蹟，還指說「為什麼要惡搞？」，市長黃偉哲特別在臉書向大家說明。

黃偉哲說，紅球策展的各個展出點，不論是國定古蹟或市定古蹟，全都經過文資主管機關現勘與同意後決定。

且為愛惜文化資產，藝術家與工作團隊也都針對不同展出建物精算壓力，不僅不會對古蹟本體增加額外應力，甚至連熱脹冷縮與現場實地狀況也都詳盡考慮。請大家放心。

台灣基進議員李宗霖也說，有幾位朋友在問，看不太懂這樣的藝術是什麼？為什麼要這樣「惡搞」古蹟？但大家有沒有發現，經過這一番熱鬧的「惡搞」，大家突然開始在問「接官亭是什麼？」甚至藉由紅球的降落點開始猜測並詢問「為什麼放那裡？」「這個落點跟那個落點之間有什麼關係嗎？」

李宗霖說，所以如果紅球是個旅行者，它剛從世界各國來到台灣，為什麼第一站選擇接官亭？因為接官亭是將近300年前，地方官員迎「接」朝廷「官」員的地方。

清國朝廷官員從廈門出發，橫渡了凶險的黑水溝，鹿耳門登陸後，再搭船渡過台江內海抵達南河港（五條港之一），進入府城。官員上岸之後一定要先去風神廟拜謝風神，保佑他們平安抵達。

因此接官亭可以說是近300年前出入大員（Tāi-uân）的節點，是台灣府的門面。看來紅球作為旅行者，它也打算從300年前的接官亭展開它的旅程。

「那紅球接下來去哪裡？為什麼去那裡？」策展團隊對於紅球在台南的駐足點有他們的想法，民眾也可以提供你的看法。至於這樣有沒有惡搞到，可能見仁見智，但大家所擔心紅球是否會對接官亭造成物理性傷害，也會持續關心監督。

李宗霖表示，過去習慣的藝術，是在固定地點展示靜態藝術品。但這次的行動藝術，好像也讓我們開始發現「整個台南都是我們的博物館」，而且「我們也參與其中」！

至於大家很擔心紅球充氣太飽，可能損及古蹟本體，台南市政府文化局回應，「紅球計畫」啟動前，中央和地方主管單位已協商評估沒問題，但也會提醒作業人員小心注意。

紅球計畫每一處從上午9點開始充氣，至晚上6點完成撤展，30日前往永樂市場、31日台南公園念慈亭；4月1日成功大學未來館、2日安平古堡、3日台南市美術館2館、4日河樂廣場、5日新化街役場、6日竹溪公園月見橋及7日大南門；4月7日最後一天早上將舉辦「早安紅球野餐日」，用台南人「對早餐的堅持」與紅球道別。

台南紅球計畫第一站在「接官亭」就成功引起話題。圖／台南市政府提供
台南紅球計畫第一站在「接官亭」就成功引起話題。圖／台南市政府提供
台南紅球計畫第一站在「接官亭」就成功引起話題。圖／取自李宗霖臉書
台南紅球計畫第一站在「接官亭」就成功引起話題。圖／取自李宗霖臉書
台南紅球計畫第一站在「接官亭」就成功引起話題。圖／取自李宗霖臉書
台南紅球計畫第一站在「接官亭」就成功引起話題。圖／取自李宗霖臉書

主管 台南 國定古蹟

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