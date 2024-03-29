90歲老火車頭遭移置生鏽…鐵道迷炸鍋 虎尾糖廠忙說明

多年來一直保存在北港糖廠的一部已有90年歷史的329號蒸汽機關車，是早年北港糖廠的主力火車頭，退役後被收藏在糖廠大眾公園內供人參觀，最近被鐵道迷發現火車頭不見了，竟被移至虎尾糖廠任由風雨日曬，外觀已生鏽，虎尾糖廠說明將待北港舊車庫修好，會把火車頭整修好再風風光光回娘家。

北港糖廠保存1輛已有90年歷史的蒸汽火車頭，早年是載運甘蔗及砂糖的主力火車頭，這輛編號329的蒸汽機關車，出廠於1934年，由「日本車輛製造株式會社」製造，退役後，經北港糖廠重新上漆整修後，展示在糖廠大眾公園火車棚內，數10年來是許多民眾共同記憶，更是打卡景點。

不料，最近民眾發現這輛老火車頭不見了，引起火車迷關注，網友熱議也紛紛留言「兒時記憶被毀了」、「北港糖廠才要轉型文化園區，重要的火車頭卻不見了」，鐵道迷四方尋找才在虎尾鎮廠外找到這部老火車頭，不捨老火車頭沒有車棚保護，任由風吹雨打。

北港地方文史工作者、成功大學博物館副研究員蔡侑樺表示，329號火車頭早年承載製糖運輸的重要責任，可能也曾是客運小火車的火車頭，除是往返斗南、北港與嘉義間的重要旅運，甚至是早年北港朝天宮進香團到北港進香的交通運輸，台糖網路也曾報導過「媽祖出巡與糖鐵不解之緣」，顯示火車頭對北港有獨特的歷史意義，希望台糖能重視並善加存。

北港幾位文史工作者也表示，北港糖廠的「蒸汽機車庫」、「倉庫群」不僅被列為歷史建築，且縣府也積極修復開發糖廠園區，鄰近也市地重劃，就為帶動廠區一帶發展，不料重要文物卻被移至虎尾，他們希望台糖盡速讓329火車頭送返北港糖廠。