「被自私的人濫用」店家設8年愛心冰箱 忍痛撤除

在台南市新市區經營咖啡店的詹先生，8年前覺得當天賣不完的麵包丟棄太可惜，就在店門前設置「愛與希望」冰箱，提供給有需要的人拿取，拋磚引玉下附近民眾、店家也會熱心捐輸，幫助不少弱勢民眾，沒想到近來卻有人想獨占物資，成天守望不說，甚至善心人東西還沒放進冰箱就伸手要拿，真正有需要的反而拿不到，最後詹先生忍痛，在昨天撤除冰箱，店員po文引來網友讚聲，直說愛心不該被濫用。

詹先生在新市區中正路經營加盟咖啡店，每天剩下的麵包蛋糕依規定得丟棄，他覺得很可惜，8年前在店門口設置冰箱，放在裡面供有需要的人取用，一開始加盟總部還不贊成，在溝通過後覺得是做好事也同意，一做就做了8年多。

周邊住戶及店家也會提供便當、蔬菜、水果、飲料放在冰箱，咖啡店店員則會注意東西的狀況，保持替換率，有不少老人家或弱勢民眾在知道有「惜物分享」後，不定時都會來拿取，讓詹先生感覺真的有幫到人，才持續做下去。

沒想到這2個月來，這些物資被特定人士盯上，還大膽在附近守望，一看到有東西，就上前搜刮一空，甚至大喇喇直接把機車停到冰箱前「駐點」，看到有人要做愛心，就直接伸手拿取，還搶到發生爭吵，令人側目，影響周邊店家生意，也沒法幫到有需要的人。