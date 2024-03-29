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2024竹博覽會 擁唯一原始竹林展區在雲林

聯合報／ 記者陳苡葳／雲林即時報導
2024竹博覽會暨世界竹論壇雲林展區將在4月19至28日於古坑石壁竹創森園區、斗六糖廠竹創基地舉行為期十天的竹林活動，縣長張麗善（左四）等人今為活動宣傳。記者陳苡葳／攝影
2024竹博覽會暨世界竹論壇雲林展區將在4月19至28日於古坑石壁竹創森園區、斗六糖廠竹創基地舉行為期十天的竹林活動，縣長張麗善（左四）等人今為活動宣傳。記者陳苡葳／攝影

2024竹博覽會暨世界竹論壇5大主題展區分布在新竹、南投、雲林、嘉義、花蓮，其中雲林展區將在4月19至28日於古坑石壁竹創森園區、斗六糖廠竹創基地舉行為期十天的竹林活動，包括在全新打造的瀞座等8座竹構藝術設施開啟身心靈五感體驗；另提供免費接駁，周末增開高鐵站至石壁免費接駁。

由行政院農業部林業及自然保育署、台灣工藝研究發展中心與台灣竹會共同策畫執行的主場活動，展區橫跨全台5縣市，內容包括植、技、築、藝、育、饗6大面向，囊括竹加工技術、竹構建築、工藝設計品、手作體驗、療育遊程、市集活動等，以科技竹、工藝竹、療育竹、構築竹、生活竹。

雲林縣首度承辦，也是唯一擁有竹林的展區，此次結合在地既有的石壁竹創森園區「五元二角」、「松竹廣場」等知名竹景點，融入多件新創竹建築，「轉荒蕪為療癒」，打造出瀞座、低語軒、風之舞台、微風小築、明陣、靜思坪、穹頂竹棚及小柴軒等竹構藝術設施。

縣長張麗善、副縣長謝淑亞、文化觀光處長陳璧君、古坑鄉長林慧如及多名地方人士今為世界竹博覽會活動宣傳，並邀古坑子弟、台灣首位獲YouTube頻道鑽石獎牌創作者奇軒Tricking代言。

陳璧君說，活動期間推出竹林療育工作坊、竹林療癒市集、螢光露營、石壁竹創森自導式體驗和竹療癒展覽；另由林業保育署認證森林療癒師帶領民眾深入森林體驗之旅，享受精油體驗、竹蟬笛童玩、森林戲劇、肢體伸展、步行禪和療癒瑜珈等，限量開放，額滿為止。

張麗善指出，過去竹產業在台灣整體產業發展扮演重要角色，但在現代化過程中逐漸沒落甚至外移，專業技術人員更面臨斷層，然而在現今世界追求環境永續與淨零碳排的迫切需求下，竹子突出的固碳效果及符合經濟循環再利用價值，再次受到國際關注，也帶來新生機。

為便利遊客享受低碳旅程，活動期間於石壁社區至石壁竹創森園區提供免費接駁，周末則增加高鐵站至石壁社區免費接駁路線，詳情可至文化觀光處官網查詢。

雲林古坑石壁竹創森園區擁有原始原貌的竹林場域。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑石壁竹創森園區擁有原始原貌的竹林場域。記者陳苡葳／攝影
2024竹博覽會暨世界竹論壇雲林展區將在4月19至28日於古坑石壁竹創森園區、斗六糖廠竹創基地舉行為期十天的竹林活動，縣長張麗善（中）等人今為活動宣傳。記者陳苡葳／攝影
2024竹博覽會暨世界竹論壇雲林展區將在4月19至28日於古坑石壁竹創森園區、斗六糖廠竹創基地舉行為期十天的竹林活動，縣長張麗善（中）等人今為活動宣傳。記者陳苡葳／攝影
2024竹博覽會暨世界竹論壇雲林展區將在4月19至28日於古坑石壁竹創森園區、斗六糖廠竹創基地舉行為期十天的竹林活動，包括在全新打造的瀞座等8座竹構藝術設施開啟身心靈五感體驗。記者陳苡葳／攝影
2024竹博覽會暨世界竹論壇雲林展區將在4月19至28日於古坑石壁竹創森園區、斗六糖廠竹創基地舉行為期十天的竹林活動，包括在全新打造的瀞座等8座竹構藝術設施開啟身心靈五感體驗。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑石壁竹創森園區擁有原始原貌的竹林場域。記者陳苡葳／攝影
雲林古坑石壁竹創森園區擁有原始原貌的竹林場域。記者陳苡葳／攝影

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