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「保護性社工」人力荒…南市府超前部署 7名應屆畢業生「零離職」

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南市社會局超前部署與嘉南藥理大學簽署合作備忘錄，以實習生和社工助理進用機制，讓社工員提前認識職場環境。圖／社會局提供
台南市社會局超前部署與嘉南藥理大學簽署合作備忘錄，以實習生和社工助理進用機制，讓社工員提前認識職場環境。圖／社會局提供

各縣市都面臨社工荒及高流動率，尤其是保護性社工，台南市社會局超前部署與嘉南藥理大學簽署合作備忘錄，從大二就請資深督導開課，大三以上學生以實習生和社工助理進用機制提前進入職場，去年有71名社工系學生參與合作計畫，其中7名應屆畢業生投入社會局「保護性」社工服務，經過9個月來「零離職」。

社會局表示，保護性社工負責的是家暴被害人、兒虐、性侵及兒少性剝削等對象，要承受高壓及高工作負荷，安排17名資深保護服務督導針對大學部二年級以上學生講授實務工作內涵，大三實習到大四社工助理到畢業進入職場，提前培養專業技能及對職場環境的認識，以避免社工高離職率。

「小米」是嘉南藥理大學社工系學生，從小身處單親家庭並曾受社會褔利資源協助，讓她從小懷抱著長大要當社工的夢想一路前進，選擇社工系就讀，媽媽卻因從電視媒體報導中擔心社工工作具危險性，反對小米畢業後從事社工行業，小米先應徵社會局社工助理，鼓起勇氣和媽媽討論先透過工讀方式，以了解實務工作狀況。

小米說，透過1年的課程學習及工讀經驗，透過專業訓練督導帶領，逐步認識保護性工作，去年畢業後在媽媽的支持下正式成為台南市社會局家防中心社工員；他投入職場已半年，因先前有扎實的訓練和評估的工具，透過社工助理從旁學習資深社工前輩的服務經驗，工作雖充滿挑戰，但很有成就感，會持續在保護性社工貢獻一己之長。

社會局說，保護性社工因處理案件性質工作挑戰性較高，多數學生對於家庭暴力、兒童虐待或性侵害等服務工作抱持保留態度，去年起與嘉南藥理大學社會工作系簽署「培力保護性社工產官學合作計畫」備忘錄，辦理保護性社工教育課程、個案服務實習、實務工讀體驗及研討會等，有7名應屆畢業生投入保護性社工服務。

社會局為多元培力專業社工人力，2021年起就與大專院校合作，招募社工相關科系大學部4年級以上學生或研究生擔任社工助理，截至今年共聘用26位社工助理，每年也會招收2至3名社工系所實習生至社福中心實務學習，提高畢業生投入社工職場意願。

社工 職場

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