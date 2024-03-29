台南人氣春捲名店清明前夕祭「限購」消保官查訪價格持平
清明節將到，已有民眾準備掃墓祭祖食材，台南市消保官查核定春捲及相關食材衛生安全，同時了解價格及供應情形，今年春捲價格每捲50元至60元不等，多數維持去年售價不變，部分業者調漲5元，漲幅約10%；台南市知名春捲店家目前多已大排長龍，國華街金得春捲更是祭出清明前夕採限購，民眾哀嘆越近清明越難買。
法制處表示，消保官在3月15日至29日走訪崇德市場、保安市場、東菜市場、崇義黃昏市場、水仙宮市場、新化公有市場、麻豆市五公有市場、新營第一公有市場、白河公有市場等9處傳統市場與家樂福、全聯、大潤發、北海道超市等4家連鎖賣場，以及販售春捲、春捲皮的知名店家金得春捲、阿真春捲、貓叫春捲、明新食品、東發號等商家，實地了解春捲與內餡所需食材，以及祭祀常用牲禮的價格及供應情形。
查核發現今年春捲價格每捲50元至60元不等，多數維持去年售價不變，部分業者調漲5元，漲幅約10%，業者表示係因麵粉、花生等內餡食材成本增加隨之調漲；春捲皮價格大約落在1台斤180元至220元不等，部分維持去年售價，部分則調漲20元，漲幅約10％，據業者表示主要係麵粉及人事成本增加所致。
至於節日所需生鮮食材供貨平穩，豬肉及雞肉價格無明顯波動，傳統市場五花肉、梅花肉、里肌肉1台斤約160至180元左右，散裝白蛋1台斤45元至50元不等，其他春捲內餡常用的蔬菜，如高麗菜、芹菜、皇帝豆、蒜苗、小黃瓜、紅蘿蔔、豆芽菜等，目前價格穩定，惟因節前需求量大，估計每台斤將調升2至5元。
台南春捲名店目前多要大排長龍，有民眾前幾天到國華街「金得春捲」人龍已排到西門路，店家今年採限購，在清明前夕最後3個營業日3月30日至4月1日祭出「每人限購20捲」。另提醒顧客4月2日至4月5日店休，4月6日開始營業。
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