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嘉縣忠和社區賣公益便當 盈餘助村內艱困家庭

中央社／ 嘉義縣29日電

嘉縣水上鄉忠和社區賣起公益便當，籌措救助金幫助村內的艱苦人，去年一整年成效佳，今年持續做，縣長翁章梁稱讚有創意，可提供其他社區參考。

翁章梁今天到水上鄉忠和社區視察村內公園整修工程，忠和村長張順興邀請翁章梁一起到活動中心製作公益便當。

張順興告訴中央社記者，當初是因為村內艱苦人要向公所申請急難救助，有時緩不濟急，所以社區發展協會的理監事共同提議，利用在地老人食堂供應便當之便，販賣公益便當，盈餘當成社區的急難救助之用。

翁章梁說，忠和社區作法相當有創意，可提供其他社區參考；一份便當新台幣180元，菜色非常豐富，主菜、配菜、湯品都有，採在地生產的新鮮食材，僅每個月第4個星期的星期五有做公益便當，歡迎大家來訂購。

張順興表示，製作便當的志工約30幾人，食材很多是愛心人士寄付的，去年是第1年，因為效果不錯，今年持續做。賣便當盈餘除了救濟用，也會用於地方公益活動。

便當 嘉義

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