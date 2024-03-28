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小六學生已不是「小小支」 南市模範兒童明年改為「模範學生」

聯合報／ 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市教育局慶祝兒童節，市長黃偉哲今天頒獎表揚212校368名模範兒童。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局慶祝兒童節，市長黃偉哲今天頒獎表揚212校368名模範兒童。記者鄭惠仁／攝影

台南市教育局慶祝兒童節，市長黃偉哲今天在慈濟高中頒獎表揚212校368名模範兒童，受獎學生有勇敢的生命小鬥士，也有多才多藝，德智體群優異，為學校、城市爭光的學生，黃市長頒獎時也表示，受獎的孩子都是小六生已不是「小小支」，明年改為「模範學生」。

黃偉哲說，台南是全國推動適性教學的標竿績優城市，教育局積極鼓勵各校推動課中差異化教學、每周1節結合SDGs等議題發展PBL探究教學、5G創新科技、AI及機器人教育等，讓每名學生都能展現創新、跨域及未來的能力。另，為提供學童優質的學習環境已持續新建及改善校舍、落實兒童遊戲場檢修等，近期更著重於學童在校園周邊通學環境的改善，已爭取中央補助計畫超過4億元以上，成果豐碩，也是兒童節最大禮物。期許受獎學生發揮楷模影響力，將品德的種子在生活中茁壯，豐富未來的人生。

教育局長鄭新輝說，獲獎的模範兒童都實至名歸，賢北國小王沐晴榮獲全國總統教育獎，努力向前精神令人佩服；蓮潭國中小國小部周承翰雖有視力障礙，但能克服困難，並在天文和科展方面表現優異。大光國小陳思嘉不受智能障礙影響，在游泳跟直排輪表現獲肯定，另，關廟國小周語暄罹患罕見疾病，積極對抗病痛，是勇敢的生命小鬥士。五甲國小李日騰、永華國小郭權愷、崇明國小楊舒閔，都是南市總統教育獎獲獎人，能獲獎是肯定更是榮耀。

五甲國小李日騰雖有自閉，但沒有上特教班，而是讀普通班，用普特合一方式學習，雖然辛苦，但克服困難，認真學習，成績優異，並努力學習鋼琴，獲9級檢定及格，展現不凡學習力。

除了生命小鬥士外，有更多德智體群表現優異的學生獲選模範兒童，大灣國小學生何浚暐獲全國語文競賽國語朗讀特優，英語朗讀也曾獲特優，而因對客家歌謠有興趣，參加客家歌唱比賽拿優等，校內網球擲遠也拿第一，是多才多藝的學生。同校周善彤也是多才多藝，彈得一手好鋼琴，市賽拿甲等，而且6歲就學拉丁舞，參加許多舞蹈比賽都名列前茅，也很會畫圖，獲全國美展佳作，參加國語演說、英語朗讀市賽也都拿優等。

台南市教育局慶祝兒童節，市長黃偉哲今天頒獎表揚212校368名模範兒童。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局慶祝兒童節，市長黃偉哲今天頒獎表揚212校368名模範兒童。記者鄭惠仁／攝影
台南市教育局慶祝兒童節，市長黃偉哲今天頒獎表揚212校368名模範兒童。記者鄭惠仁／攝影
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