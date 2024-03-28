嘉縣溪口公園 趕設鵪鶉溜滑梯

嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型大型溜滑梯、沙坑及盪鞦韆等設施，打造新的兒童遊樂空間，縣長翁章梁昨天視察工程進度，盼趕在8月暑假完工讓孩童使用。

翁章梁說，溪口鄉是鵪鶉主要養殖區，每10顆鵪鶉蛋就有7顆來自溪口鄉，溪口公園特別以鵪鶉作為溜滑梯意象，且地處市中心，基地鄰近溪口幼兒園及老人文康中心，希望營造老幼都能使用的共融公園，預計8月16日完工。

建設處說，溪口鵪鶉公園工程包括步道鋪面、新增排水、植栽綠美化、照明工程等，就地打造鵪鶉造型滑梯與沙坑，並新增具有挑戰性的攀爬遊具及共融鞦韆，2月19日開工，預定8月16日完工，工程經費768萬元。

建設處長郭良江說，18鄉鎮只剩鹿草鄉、六腳鄉、番路鄉沒有公園，其中番路鄉、六腳鄉已有公園預定地，將編經費徵收，但鹿草鄉無適合地點，鄰近市區地價較貴且非公園用地，將再尋找合適地點。翁章梁允諾，未來將逐步完善基礎設施，在每個鄉鎮營造遊憩公園。