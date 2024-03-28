聽新聞
test
0:00 / 0:00

嘉縣溪口公園 趕設鵪鶉溜滑梯

聯合報／ 記者黃于凡／嘉義報導
嘉義縣溪口鵪鶉公園預計8月16日前完工，縣長翁章梁（前排中）昨天視察工程進度。記者黃于凡／攝影
嘉義縣溪口鵪鶉公園預計8月16日前完工，縣長翁章梁（前排中）昨天視察工程進度。記者黃于凡／攝影

嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型大型溜滑梯、沙坑及盪鞦韆等設施，打造新的兒童遊樂空間，縣長翁章梁昨天視察工程進度，盼趕在8月暑假完工讓孩童使用。

翁章梁說，溪口鄉是鵪鶉主要養殖區，每10顆鵪鶉蛋就有7顆來自溪口鄉，溪口公園特別以鵪鶉作為溜滑梯意象，且地處市中心，基地鄰近溪口幼兒園及老人文康中心，希望營造老幼都能使用的共融公園，預計8月16日完工。

建設處說，溪口鵪鶉公園工程包括步道鋪面、新增排水、植栽綠美化、照明工程等，就地打造鵪鶉造型滑梯與沙坑，並新增具有挑戰性的攀爬遊具及共融鞦韆，2月19日開工，預定8月16日完工，工程經費768萬元。

建設處長郭良江說，18鄉鎮只剩鹿草鄉、六腳鄉、番路鄉沒有公園，其中番路鄉、六腳鄉已有公園預定地，將編經費徵收，但鹿草鄉無適合地點，鄰近市區地價較貴且非公園用地，將再尋找合適地點。翁章梁允諾，未來將逐步完善基礎設施，在每個鄉鎮營造遊憩公園。

幼兒園 溜滑梯 翁章梁

延伸閱讀

嘉義縣平林國小非營利幼兒園動土 明年8月招生64人

嘉義縣溪口公園打造「鵪鶉」溜滑梯 力拚暑假完工開放

台積電先進封裝廠落腳嘉科園區 綠營議員疑：為何不等新閣揆公布？

台積電嘉科封裝廠每日用水需3.3萬公噸 翁章梁曝來源

相關新聞

虎尾鎮長、麥寮鄉長補選 拜票衝刺

雲林縣虎尾鎮長和麥寮鄉長補選，昨天分別在兩鄉鎮的公所進行號次抽籤，虎尾鎮僅兩名參選人親自到場，其餘兩人則代抽，麥寮鄉參選...

台南圓環機車直行 左右轉仍須繞圈

台南的圓環常令遊客不解如何行駛，交通局宣布自4月13日起東區後甲圓環開放機慢車可直行穿越，同時取消能紅燈右轉進入圓環，屆...

化解圓環塞車 標線改善、號誌管控

歐洲為交通安全把路口改圓環，台南圓環讓用路人感受「卡卡的」，有議員說，未做好引導標線，導致圓環直行車爭道易交通壅塞；交通...

嘉市慰勞社工 每人800元幸福券

今年台灣社工日在4月2日，嘉義市府昨辦慶祝活動，市長黃敏惠頒發「800元額度幸福券」給全體社工，致贈每人1份可愛杯子蛋糕...

嘉縣溪口公園 趕設鵪鶉溜滑梯

嘉義縣溪口幼兒園旁的公園設有涼亭、座椅及運動設施，因使用率低且雜草叢生，縣府斥資768萬元重新規畫施工，新增「鵪鶉」造型...

動物救援24小時專人在線 南市動保處：可撥這兩支號碼

台南市政府農業局表示，配合農業部統合受理動保業務，2022年12月啟用1959動保專線，不論是犬貓或者其他人為飼養管領脊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。