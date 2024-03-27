搭台劇「華麗計程車行」復刻古早味薄荷雞 新悅主廚翻新老記憶

改編嘉義市作家陳俊文教師原著散文的台劇「華麗計程車行」熱映，收視衝上LINE TV及Netflix等網路串流平台冠軍，戲劇帶動懷舊風潮，喚起深藏嘉義人心中，只在嘉義吃得到的阿嬤古早味「薄荷雞」，新悅花園酒店頤粵軒行政主廚李哲維復刻經典古早味，沒有食譜流傳的料理「薄荷雞」，重回民國50、60年代嘉義，上午發表「薄荷雞」，讓人食指大動。

5、60年代在嘉縣民雄、大林、新港及溪口鄉鎮一帶，曾種植大量台灣土薄荷，薄荷有清涼香味，適合作調味料，華麗計程車行主角董娘說，運將整天四處跑車，三餐不準時又日夜顛倒作息，容易腸胃消化不良，才選用薄荷雞作運將的便當，薄荷清涼感能降低胃熱，讓腸胃消化順暢，也讓運將炎熱夏天消暑。

主廚選用台灣紅梗土薄荷，僅取薄荷香氣濃郁嫩葉，足重2公斤以上溫體母土雞，使用主廚自製胡椒鹽醃製3至6小時，利用黑麻油、薑片及蒜頭，搭配1斤半薄荷葉炒香，去除草腥味，再將1斤薄荷葉填塞進雞隻肚內，以烤箱爐烤50至60分鐘，過程中不定時調整雞隻烘烤方向，讓雞隻均勻受熱烘烤出金黃色澤。

與傳統薄荷雞作法最大不同，是利用烤箱高溫將雞油逼出，降低雞隻油膩感，吸收薄荷雞香氣的雞油能搭配薄荷雞一同食用，主廚為了讓薄荷雞有更多元口感，利用剩餘的半斤薄荷葉與雞油特製出獨家薄荷醬，增添薄荷香氣，賦予薄荷雞不同的口感。