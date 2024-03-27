雲林2鄉鎮長補選抽號次 藍綠白展開選前衝刺

雲林縣虎尾鎮長、麥寮鄉長補選4月13日登場，今天辦理參選人姓名號次抽籤，藍綠白各陣營展開輔選，為參選人拉抬聲勢、搶選票。

虎尾鎮前鎮長丁學忠當選第11屆立委，鎮長懸缺由機要秘書吳秀儀代理；麥寮鄉前鄉長蔡長昆因當選無效二審定讞而遭免職，鄉長懸缺由雲林縣肉品市場前副總經理邱良閱暫代。雲林縣選委會公告，虎尾等2鄉鎮長將於4月13日補選。

虎尾鎮公所和麥寮鄉公所選務作業中心今天辦理參選人號次抽籤作業。

麥寮鄉部分，4名參選人皆親自到場，抽籤結果為，1號林宜豊（民眾黨）、2號許留賓（無黨籍）、3號許忠富（無黨籍）、4號許志豪（國民黨）。

虎尾鎮部分，林嘉弘（無黨籍）、黃美瑤（無黨籍）親自到場，林明正（民進黨）由競選總部總幹事陳向陽出席代抽，吳炳輝（無黨籍）未到場，由選務人員代抽；抽籤結果，1號林嘉弘、2號黃美瑤、3號林明正、4號吳炳輝。

各陣營參選人確認號次後，隨即展開車隊掃街，或者是在臉書（Facebook）、LINE群組公布分享資訊。

林宜豊表示，此次全國6場補選中，民眾黨僅在麥寮鄉推出人選，黨主席柯文哲將在4月5日至12日到麥寮long stay輔選，黨部規劃在麥寮舉辦廟口開講、客廳會，8位不分區立委、民眾黨籍雙北市議員也會輪流到麥寮駐點掃街。。

國民黨主席朱立倫2月16日已到虎尾、麥寮為林嘉弘、許志豪造勢，高喊團結，雲林縣長張麗善、國民黨立委張嘉郡、丁學忠等人加入輔選，力拚全壘打。

民進黨雲林縣縣黨部執行長邱世文指出，地方黨部已與黨中央聯繫，在選前將安排黨籍人士陪同參選人掃街拜票。