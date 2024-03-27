嘉義縣平林國小非營利幼兒園動土 明年8月招生64人

因應大埔美工業區移入就業人口增加，大林鎮將新建嘉義縣首座國小內非營利幼兒園，縣長翁章梁今天到平林國小參加動土典禮，將斥資4887萬元新建1層樓獨棟建築物，包括3間活動教室、多功能活動空間、遊戲室兼圖書室，預計明年8月可收托64名學齡前幼童。

翁章梁說，平林國小內將新建非營利幼兒園，向教育部爭取2600萬元，工程經嘉義縣景觀建設審議委員會討論，修改3次才定案，原先只需自籌260萬元，但為做好工程提高自籌款至2287萬元，將地景地貌做最佳結合，未來可收托更多學齡前幼童，幫助地方產業發展。

平林國小非營利幼兒園由教育部補助2600萬元、縣府自籌2287萬元，新建一層樓RC建築，總樓地板面積752.68平方公尺，以「涼風樹蔭下聽故事，在藍天綠地裡做自己」為設計理念，色彩簡潔明亮，由許榮方建築師事務所設計監造、庭沃營造工程有限公司負責施工。