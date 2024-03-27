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響應4月2日台灣社工日 市長黃敏惠送上「800元額度幸福券」

中央社／ 嘉義市27日電

嘉市府為響應台灣社工日，市長黃敏惠今天頒發「800元額度幸福券」，給協助嘉市府業務的300多名社工創造屬於自己的幸福，強調「你們是民眾的依靠，市府也是你們的靠山」。

每年3月的第3個星期二是世界國際社工日，台灣社工日則是4月2日，嘉義市政府社會處今天舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」活動，黃敏惠與100多名社工一起製作精油萬用膏，並贈送1份杯子蛋糕。

黃敏惠表示，隨著社會越來越多元複雜，社會需要許多專業人士分工合作，社會安全網中更要全力信任與尊重專業人士，讓各團隊都能更用心、更健全地來完善安全網，藉以保障更多弱勢或困苦的人。

針對日前重大兒虐案件，黃敏惠說，除配合中央政策改善社工人員待遇外，也透過辦理相關教育訓練提升社工人員的知能與敏感度，使社工人員能在面對各種情境時保護自己並提供服務對象有效、正確的協助。

活動會上，黃敏惠代表市府頒發「800元額度幸福券」給嘉義市300多名社工人員，希望社工忙碌之餘好好紓壓，創造自己的幸福時刻。

嘉市府社會處長李思賢指出，為響應環保，今年的「800元額度幸福券」不另外印製紙本票券，但「幸福不減、額度再加碼」，且放寬使用彈性，讓社工人員可在國內自行運用，只要檢附符合相關規定收據就能予以報支，真正回饋給每名社工夥伴。

工人 社工 黃敏惠

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