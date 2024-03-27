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響應台灣社工日！黃敏惠感恩社工辛勞送「幸福兌換券」

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義市政府響應社工日，上午舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府響應社工日，上午舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」活動。圖／嘉市府提供

每年3月第3個星期二是世界國際社工日，今年台灣社工日在4月2日，嘉義市政府響應社工日，上午舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」活動，市長黃敏惠頒發「800元額度幸福券」給全體社工，致贈每人一份可愛繽紛杯子蛋糕說：「你們是民眾依靠，市府是你們靠山，祝社工日快樂！」

男童遭保母虐死案，社工被上銬，引發國人及社工界震驚，兒保議題讓社工受重視；市長黃敏惠對此案表示痛心，她說，市府在社工人員進入職場後，在培力、人身安全與留任提供支持，配合中央政策改善社工待遇，辦理教育訓練，提升社工知能與敏感度，使社工面對各種情境保護自己，提供服務對象有效、正確協助。

黃敏惠勉勵社工「走對的路、做對的事，專業不是由別人賦予我們，而是從我們自身強化內在能量做起。」慶祝社工日讓大家看到社工的價值，市府聚集社會處、人事處提升社工師福利，給予勉勵，希望民間與市府攜手合作，讓嘉義市更幸福快樂。

社工日慶祝活動以社工「身心照顧」為主，黃敏惠頒發「800元幸福額度」給社工，希望社工忙碌之餘，好好紓壓，創造自己幸福：吃美食、做頭髮、看電影、安排旅遊或做健檢等。社會處長李思賢說，響應環保，800元幸福額度不印紙本票券，「幸福不減、額度再加碼」！放寬使用彈性，讓社工國內自行運用，只要檢附符合規定收據就能報支。

今年首度與嘉市工策會合作，連結在地店家，提供社工專屬優惠，響應店家：霍克皇后館、伊蕾美體、克麗緹娜中興店、日安靜好、給給茶記、Liaison栗葉、美好咖啡店、木商珈琲、Mug-up美國時間、JxAcces日系雜貨及獨角獸公園。

嘉義市政府響應社工日，上午舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府響應社工日，上午舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府響應社工日，上午舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」活動。圖／嘉市府提供
嘉義市政府響應社工日，上午舉辦「先自救再救人：認識EAPs與精油萬用膏DIY」活動。圖／嘉市府提供

社工 黃敏惠

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