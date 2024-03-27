國土計畫法上路延後？嘉市府：配合內政部期程今年度報部審議

國土計畫法原訂明年4月30日上路，但多數縣市「國土功能分區圖」恐難在限期內完成，行政院副院長鄭文燦將在4月1日召集各縣市首長召開跨部會議，確認是否展延時程。嘉義市政府都市發展處說，下月召開國土計畫審議會第一次專案小組會議，預計今年度報內政部審議。

都發處說，「嘉義市國土功能分區繪製說明書」及「嘉義市國土功能分區分類圖」，定下月辦理嘉義市國土計畫審議會第一次專案小組會議，並將視專案小組討論情形，召開嘉義市國土計畫審議會，預計今年度報內政部審議。市府將站在維護國土保育及民眾權益立場，未來中央有調整時程必要時將配合辦理。

都發處說，市府依據全國國土計畫國土功能分區，以及其分類劃設條件順序辦理，嘉義市國土功能區劃單純，與鄰近嘉縣、雲林及台南有農業區不同， 市轄國土主要區分保育區及城鄉發展區，以城鄉發展區占大部分，無農業發展區。

內政部統計，截至目前為止，全台只有金門、連江、花蓮將「國土功能分區圖」報內政部，其餘縣市恐難在限期內完成，行政院昨晚發出會議通知，邀集內政部、經濟部、農業部、國發會、原民會及全台各縣市政府下周一開會討論。