嘉義發起美食「視」吃員行銷 網紅正妹柯莉絲汀打頭陣體驗

隨著社交網路及手機拍照功能不斷進化，食物上桌手機先「視」吃成為普遍現象，聚餐時有些人總愛先拍個夠，為保持料理完整性，還不准別人先動，嘉義12間美食店家發起手機「視」吃員美食好物開箱，第一波活動開跑邀請嘉義在地知名網紅正妹柯莉絲汀kristy搶先體驗，在臉書行銷店家美食，活動3月到5月。

發起人、嘉市空軍眷村傳承三代的小伍妹麻辣涼麵店老闆許秦蓉說，自媒體奔騰時代，要從美食「視」吃文下手，當網紅店家的第一個要件就是點子新、動作快，才抓得住網友的眼光！

自媒體時代，大眾透過社群平台發表經歷、所聞所見，每人都有媒體特性，造就網紅、KOL（主要意見領袖）誕生，多數企業主相信網紅行銷能為品牌帶來效益，願意投入預算。

許秦蓉表示，手機「視」吃員嘉義美食好物開箱企畫，由在地12間店家（小伍妹麻辣涼麵/花樂食堂/魔樹屋親子餐廳/樂豆先生/麥麵/抵嘉義式冰店/一涼冰店/慢慢享車輪餅/阿榮師啤酒鴨/永昌行/三哥肉乾/甘丹簡單輕茶飲）一同發起。

各店家端出招牌好物，希望用自媒體多數小眾力量，運用美食照片或部落格文字介紹或短影音形式豐富畫面、達到氛圍渲染，讓參與者發揮創意要怎麼玩會吸引人，吸引粉絲目光討論，希望為嘉市觀光帶來人潮。