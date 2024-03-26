台南400好書單揭曉 這3本被推薦逾50次

因網路越來越發達，近年電子書逐漸興起，不過仍有大批喜愛翻閱紙本書的群眾；南市立圖書館響應台南400，去年10月展開台南400好書推薦，共計徵得3130件作品，最終選出400本作品，文化局今也公布最多人推薦的台南好書，歡迎民眾趁兒童清明連假，挑本好書度過美好的書香假期。

南市立圖書館提到，這次的台南400好書推薦活動，有不少好書獲讀者一致推薦，包括鄭佩雯撰寫的《臺南府城漢藥店誌》被推薦82次，魚夫撰寫的《臺南巷子內：移民府城10年，細說建築與美食》53次，以及孫心瑜的《臺南遊》50次，為推薦榜的前三名；深獲民眾喜愛「書寫台南」代表的作家則有作家鄭佩雯、魚夫與王浩一等人。

台南400好書推薦書單包含289本一般書及111本兒童書，文化局共80本好書入選，台江國家公園管理處則入選12本在地生態主題圖書；億載國小與善化國小是唯二同時入選2本自行出版家鄉繪本的國小；金漫獎得獎作品《蘭人異聞錄》、《1661國姓來襲》、《守娘》等也入選，增添書單的多元性。

文化局指出，民眾閱讀習慣近年橫跨實體紙本書、電子書、電子雜誌與電子資料庫等，尤其電子書借閱量逐月顯著成長，去年電子書總借閱冊數近40萬冊，較前年增加約25%；實體圖書館部分，去年到館人次約896萬0442人次，借閱冊數約1079萬4530冊次，表現也不俗，顯見圖書館仍為民眾生活的一部分。