改造蘭潭! 嘉市府與嘉大攜手 爭取「林梢夕照月影潭心」計畫

嘉義市蘭潭是昔日諸羅八景之一，緊鄰嘉義大學蘭潭校區，嘉市府與嘉大為共同解決蘭潭周邊觀光發展瓶頸，共同向交通部觀光署提案爭取「林梢夕照月影潭心」競爭型計畫，總金額超過4億元，下午市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙，簽署MOU（合作備忘錄），展現攜手提案決心。

觀光署請縣市府針對「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫（113-116）重要廊帶亮點營造計畫，提4年期競爭型計畫，只補助5個縣市，核定難度高，除補助硬體，還包含提案經費最多30%行銷推廣或活動等創意加值項目。

市府與嘉大近1年討論取得合作共識，透過計畫解決水庫高差造成動線隔閡、停車空間不足與觀光人次成長停滯等問題，讓遊客享受漫步林梢，欣賞蘭潭夕照美景全新體驗，透過串連蘭潭與嘉大完善設施環狀休憩步行系統，參觀植物園、昆蟲館、沁心池，購買嘉大自產自銷優質農特產品，串聯235觀光圈，成為進入阿里山入口門戶，讓旅客以「嘉」為起點，感受觀光軸帶獨特魅力。

黃敏惠說，嘉大4個校區3個在嘉市，作育英才無數並與市府合作，包含新民校區穿城之水計畫、林森校區北排維新支線計畫、承辦公共托育家園等，高興蘭潭校區加入合作，嘉大與市府向觀光署爭取競爭型計畫，府校合作共同為嘉市觀光發展與城市建設盡心力，是官學合作典範。