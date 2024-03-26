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改造蘭潭! 嘉市府與嘉大攜手 爭取「林梢夕照月影潭心」計畫

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉市府與嘉大共同向交通部觀光署提案爭取「林梢夕照月影潭心」競爭型計畫」，下午市長黃敏惠（右）與嘉大校長林翰謙（左）簽署MOU。圖／嘉市府提供
嘉市府與嘉大共同向交通部觀光署提案爭取「林梢夕照月影潭心」競爭型計畫」，下午市長黃敏惠（右）與嘉大校長林翰謙（左）簽署MOU。圖／嘉市府提供

嘉義市蘭潭是昔日諸羅八景之一，緊鄰嘉義大學蘭潭校區，嘉市府與嘉大為共同解決蘭潭周邊觀光發展瓶頸，共同向交通部觀光署提案爭取「林梢夕照月影潭心」競爭型計畫，總金額超過4億元，下午市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙，簽署MOU（合作備忘錄），展現攜手提案決心。

觀光署請縣市府針對「體驗觀光地方旅遊環境升級中程計畫（113-116）重要廊帶亮點營造計畫，提4年期競爭型計畫，只補助5個縣市，核定難度高，除補助硬體，還包含提案經費最多30%行銷推廣或活動等創意加值項目。

市府與嘉大近1年討論取得合作共識，透過計畫解決水庫高差造成動線隔閡、停車空間不足與觀光人次成長停滯等問題，讓遊客享受漫步林梢，欣賞蘭潭夕照美景全新體驗，透過串連蘭潭與嘉大完善設施環狀休憩步行系統，參觀植物園、昆蟲館、沁心池，購買嘉大自產自銷優質農特產品，串聯235觀光圈，成為進入阿里山入口門戶，讓旅客以「嘉」為起點，感受觀光軸帶獨特魅力。

黃敏惠說，嘉大4個校區3個在嘉市，作育英才無數並與市府合作，包含新民校區穿城之水計畫、林森校區北排維新支線計畫、承辦公共托育家園等，高興蘭潭校區加入合作，嘉大與市府向觀光署爭取競爭型計畫，府校合作共同為嘉市觀光發展與城市建設盡心力，是官學合作典範。

林翰謙感謝傑出校友黃敏惠與嘉大合作，讓嘉大參與嘉市建設發展，蘭潭校區百年來一直是蘭潭好厝邊，提供觀光環境、旅遊服務品質與遊憩動線整合，對校務發展及嘉市觀光發展有很大幫助，嘉大全力配合提案，提供55筆校地及完工後10年維護管理分工，希望獲觀光署審查委員支持，為台灣觀光發展創新合作典範。

嘉市府與嘉大共同向交通部觀光署提案爭取「林梢夕照月影潭心」競爭型計畫」，下午市長黃敏惠（右）與嘉大校長林翰謙（左）簽署MOU。圖／嘉市府提供
嘉市府與嘉大共同向交通部觀光署提案爭取「林梢夕照月影潭心」競爭型計畫」，下午市長黃敏惠（右）與嘉大校長林翰謙（左）簽署MOU。圖／嘉市府提供
嘉市府與嘉大共同向交通部觀光署提案爭取「林梢夕照月影潭心」競爭型計畫」，下午市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙簽署MOU。圖／嘉市府提供
嘉市府與嘉大共同向交通部觀光署提案爭取「林梢夕照月影潭心」競爭型計畫」，下午市長黃敏惠與嘉大校長林翰謙簽署MOU。圖／嘉市府提供

蘭潭 觀光署 黃敏惠

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