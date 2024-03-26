土庫國小變身為遊樂世界 大人小孩玩成一片歡度兒童節

禮堂變歡樂城、籃球場變賽車場！雲林縣土庫國小迎接兒童節，特別引進3座大型氣墊遊樂設施，把活動中心打造成孩子最愛的遊樂世界，並也租借夜市的碰碰車，把籃球場闢為賽車場，家長更帶來好玩的推球賓果，師生沈浸的歡樂世界一整天，笑聲遍滿校園，不論幼兒園或6年級大哥姊都玩得超開心，孩子高喊「超愛歡樂城！」。

「我喜歡又高又軟的溜滑梯」「我愛小小兵彈跳床」，土庫國小活動中心今天搖身變成兒童樂園，3座偌大的氣墊遊樂設施，讓小朋友玩得超開心，不僅室內好玩，還有戶外籃球場也變成賽車場，小朋友駕駛碰碰車尬車撞來撞去，超刺激！還有趣味彈珠枱，不僅學生愛玩，外籍老師也和小孩玩成一片，覺得學校為孩子打造一座歡樂城，很有意思。

校長關勝周說，4月4日兒童節即將來臨，老師集思廣益，一起把學校打造成「土庫歡樂城」，讓孩子有不一樣的體驗，有娛樂並賦教義，去年初嚐試，家長及孩子一致好評，今年加碼擴大舉辦，引進碰碰車及彈珠枱，許多家長都說，孩子昨晚就很期待，今早不用叫就主動很早起床，吵著趕緊到學校。